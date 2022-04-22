Росія відправила 110-річне судно для порятунку ракетного крейсера "Москва", — ЗМІ (фото)

Журналісти, зі свого боку, припускають, що Кремль за допомогою судна Комуна може підняти з глибини ракети П-1000, які здатні нести ядерний боєзаряд.

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Росія направила в Чорне море 110-річне рятувальне судно Комуна для виявлення затонулого ракетного крейсера Москва. Про це повідомив блогер-розслідувач, OSINT-фахівець під нікнеймом "HI Sutton".

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За його словами, Комуну спустили на воду у 1913 році, а незвичайна будова дозволяє кораблю перевозити між корпусами невеликі підводні човни.

OSINT-розслідувач припустив, що рятувальне судно, яке задіяне для виявлення у Чорному морі затонулого ракетного крейсера "Москва", нестиме глибоководний апарат АС-28, оснащений двома маніпуляторами. Такий корабель здатний занурюватись на глибину до 1000 метрів.

[ + – ] РФ задіє 110-річне судно "Комуна" для порятунку крейсера "Москва"

"Наразі ми можемо тільки припускати, чи спробує Росія підняти затоне судно. У будь-якому разі, нинішня операція, швидше за все, є лише розслідуванням інциденту. Або обмежений порятунок ключових частин. 110-річна "Комуна" опиниться в зоні ризику, якщо відправиться до місця аварії. Незважаючи на свій вік і романтику, вона стане законною морською ціллю (метою ВМСУ — ред.). ЗС РФ знищили унікальний авіалайнер Ан-225 — найбільший літак у світі. Буде сумно, якщо це судно пройде той же шлях", — додав блогер у своїй публікації.

[ + – ] РФ задіє 110-річне судно "Комуна" для порятунку крейсера "Москва" [ + – ] РФ задіє 110-річне судно "Комуна" для порятунку крейсера "Москва"

Тематичне видання DefenceUA передбачає, що окупанти за допомогою рятувального судна Комуна хочуть підняти з глибини ракети П-1000, які здатні нести ядерний боєзаряд.

"Також не виключено, що р**исти оцінюють можливість і доцільність підйому всього крейсера. На користь цього, якщо розрахунки Defense Express правильні, мала глибина, на якій знаходяться залишки корабля — 50-60 метрів", — додали журналісти.

У виданні також зазначають, що рятувальне судно "Комуна" залишило Севастополь і прямує до місця затоплення ракетного крейсера "Москва".

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" отримав серйозні пошкодження та пішов на дно Чорного моря. За даними Міноборони Росії, ракетний крейсер затонув під час буксирування на місце базування.

15 квітня з'явилася інформація про те, що на борту ракетного крейсера "Москва" могла бути ядерна зброя.

Також Фокус у своїй статті докладно розповідав, як було знищено ракетний крейсер "Москва".