Понад 400 моряків і 2 ядерні боєголовки: що забрав із собою на дно крейсер "Москва" (фото)

Військове керівництво РФ стверджує, що весь екіпаж корабля вдалося врятувати, однак, за даними британських ЗМІ, 452 моряки загинули.

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На борту флагманського корабля Чорноморського флоту ВМФ Росії "Москва", який затонув біля берегів Севастополя, у момент пожежі знаходилися дві ядерні боєголовки. Після критичних пошкоджень кістяка, судно пішло на дно разом із 452 моряками, які знаходилися на борту крейсера. Таку інформацію наводить британська газета Daily Mail.

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Видання цитує слова керівника Інституту стратегічних чорноморських досліджень та головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, а також директора Центру дослідження армії Михайла Самуся, на думку яких на борту "Москви" могли бути дві ядерні боєголовки, призначені для встановлення на ракети П-1000 "Вулкан".

[ + – ] Схема завдання удару по крейсеру "Москва"

Якщо це так, то ядерні боєголовки, що затонули разом із крейсером, можуть призвести до інциденту в Чорному морі, який згідно з американською термінологією випадкових аварій, пов'язаних з ядерною зброєю, називається Broken Arrow (Зламана стріла).

Але важливіше звернути увагу на кількість моряків, які перебували на "Москві" у момент ураження. Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що з 510 членів екіпажу крейсера вдалося врятувати лише 58 людей, що дає підстави вважати, що разом із кораблем загинули 452 особи. Ці втрати завдали істотного удару по бойовому духу путінської армії, пише газета.

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Водночас, Росія стверджує, що всі моряки "Москви" були "успішно евакуйовані". Проте журналісти стверджують, що в них є кадри нічної відеозйомки із Севастополя, де десятки автомобілів, які, ймовірно, належали морякам, усе ще припарковані в порту, що говорить про те, що їхні власники не повернулися за ними.

[ + – ] Десятки автомобілів, які, ймовірно, належать екіпажу "Москви", припарковані в Севастополі

Раніше український журналіст Роман Цимбалюк повідомив про те, що доля 496 членів екіпажу крейсера "Москва" невідома. За його словами, каретами швидкої допомоги до Севастополя доставлено лише 14 моряків.

14 квітня флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" затонув у Чорному морі. Військове командування Росії повідомило, що корабель втратив стійкість і "за умов штормового хвилювання моря затонув".