Із крейсера "Москва" врятувалися 58 із 510 членів екіпажу, — ексдепутат Держдуми

За словами Іллі Пономарьова, під час трагедії "Курська" загинуло 118 моряків. У зв'язку з цим політик закликав росіян оголосити жалобу.

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14 квітня російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив про те, що разом із флагманом Чорноморського флоту "Москва" потонуло понад 450 членів екіпажу ракетного крейсера. Опозиціонер закликав росіян оголосити через це траур.

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"Наразі достовірно відомо про порятунок 50 людей із 510 членів екіпажу. Для порівняння — в ході катастрофи підводного човна "Курськ" загинуло 118 людей, — написав він. — Тепер у Путіна в комплект до Сребрениці (1995 року під час різанини Сребрениці загинуло більше 8 тис. боснійців) є ще й Цусіма (у Цусімській битві 15 травня 1905 японці розгромили 2-у ескадру російського флоту Тихого океану). І все за один місяць … Умілець! Росіяни, давайте зикличемо його хоча б траур оголосити, чи що?"

Наступного дня Пономарьов уточнив, що вижили 58 російських моряків.

14 квітня російські державні інформаційні агенції з посиланням на Міністерство оборони Росії повідомляли про те, що екіпаж судна евакуювали.

Український журналіст Роман Цимбалюк раніше писав, що з крейсера "Москва" в Севастополь доставили лише 14 моряків. Що трапилося з іншими 496 членами екіпажу, за його інформацією, невідомо.

Нагадаємо, що 13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом.

Американські військові чиновники вважають, що після знищення крейсера "Москва" російський флот стане вразливішим перед ракетами та безпілотниками.