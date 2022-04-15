С крейсера "Москва" спаслось 58 из 510 членов экипажа, — экс-депутат Госдумы

По словам Ильи Пономарева, во время трагедии "Курска" погибло 118 моряков. В связи с этим политик призвал россиян объявить траур.

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14 апреля российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил о том, что вместе вместе с флагманом Черноморского флота "Москва" утонуло более 450 членов экипажа ракетного крейсера. Оппозиционер призвал россиян объявить траур по этому поводу.

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"На данный момент достоверно известно о спасении 50 человек из 510 членов экипажа. Для сравнения — в ходе катастрофы подводной лодки "Курск" погибло 118 человек, — написал он. — Теперь у Путина в комплект к Сребренице (в 1995 году во время резни в Сребренице погибло более 8 тыс. боснийцев) есть еще и Цусима (в Цусимском сражении 15 мая 1905 года японцы разгромили 2-ю эскадру российского флота Тихого океана). И все за один месяц… Умелец! Россияне, давайте призовем его хоть траур объявить, что ли?"

На следующий день Пономарев уточнил, что выжило 58 российских моряков.

14 апреля российские государственные информационные агентства со ссылкой на Министерство обороны России сообщали о том, что экипаж судна эвакуировали.

Украинский журналист Роман Цимбалюк ранее писал, что из крейсера "Москва" в Севастополь доставили лишь 14 моряков. Что случилось с другими 496 членами экипажа, по его информации, неизвестно.

Напомним, что 13 апреля Одесская ОВА сообщила об атаке крейсера ракетами "Нептун". Российские военные предполагали, что удар нанесли с позиций между Вознесенском и Николаевом.

Американские военные чиновники считают, что после уничтожения крейсера "Москва" российский флот станет уязвимее перед ракетами и беспилотниками.