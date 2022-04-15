Более 400 моряков и 2 ядерные боеголовки: что унес с собой на дно крейсер "Москва" (фото)

Военное руководство РФ утверждает, что весь экипаж корабля удалось спасти, однако, по данным британских СМИ, 452 моряка погибли.

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На борту флагманского корабля Черноморского флота ВМФ России "Москва", затонувшего у берегов Севастополя, в момент пожара находились две ядерные боеголовки. После критических повреждений остова, судно пошло на дно вместе с 452 моряками, находившимися на борту крейсера. Такую информацию приводит британская газета Daily Mail.

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Издание цитирует слова руководителя Института стратегических черноморских исследований и главного редактора BlackSeaNews Андрея Клименко, а также директора Центра исследования армии Михаила Самуся, по мнению которых на борту "Москвы" могли находиться две ядерные боеголовки, предназначенные для установки на ракеты П-1000 "Вулкан".

[ + – ] Схема нанесения удара по крейсеру "Москва"

Если это так, то ядерные боеголовки, затонувшие вместе с крейсером, могут привести к инциденту в Черном море, который согласно американской терминологии случайных аварий, связанных с ядерным оружием, называется Broken Arrow (Сломанная стрела).

Но важнее обратить внимание на количество моряков, находившихся на "Москве" в момент поражения. Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что из 510 членов экипажа крейсера удалось спасти только 58 человек, что дает основания полагать, что вместе с кораблем погибли 452 человека. Эти потери нанесли существенный удар по боевому духу путинской армии, пишет газета.

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В то же время Россия утверждает, что все моряки "Москвы" были "успешно эвакуированы". Однако журналисты утверждают, что у них имеются кадры ночной видеосъемки из Севастополя, где десятки автомобилей, предположительно принадлежавших морякам, все еще припаркованы в порту, что говорит о том, что их владельцы не вернулись за ними.

[ + – ] Десятки автомобилей, предположительно принадлежащих экипажу "Москвы", припаркованы в Севастополе

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил о том, что судьба 496 членов экипажа крейсера "Москва" неизвестна. По его словам, каретами скорой помощи в Севастополь доставлены только 14 моряков.

14 апреля флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" затонул в Черном море. Военное командование России сообщило, что Корабль потерял остойчивость и "в условиях штормового волнения моря затонул".