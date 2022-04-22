Россия отправила 110-летнее судно для спасения ракетного крейсера "Москва", — СМИ (фото)

Журналисты, в свою очередь, предполагают, что Кремль с помощью судна "Коммуна" может поднять с глубины ракеты П-1000, которые способны нести ядерный боезаряд.

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Россия направила в Черное море 110-летнее спасательное судно "Коммуна" для выявления затонувшего ракетного крейсера "Москва". Об этом сообщил блогер-расследователь, OSINT-специалист под никнеймом "H I Sutton".

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По его словам, "Коммуна" была спущена на воду в 1913 году, а необычное строение позволяет кораблю перевозить между корпусами небольшие подводные лодки.

OSINT-расследователь предположил, что спасательное судно, которое задействующт для выявления в Черном море затонувшего ракетного крейсера "Москва", будет нести глубоководный аппарат АС-28, оснащенный двумя манипуляторами. Такой корабль способен погружаться на глубину до 1000 метров.

[ + – ] РФ задействует 110-летнее судно "Коммуна" для спасения крейсера "Москва"

"На данный момент мы можем только предполагать, попытается ли Россия поднять затонувшее судно. В любом случае, нынешняя операция, скорее всего, является лишь расследованием инцидента. Или ограниченное спасение ключевых частей. 110-летняя "Коммуна" окажется в зоне риска, если отправится к месту крушения. Несмотря на свой возраст и романтику, она станет законной морской целью (целью ВМСУ — ред.). ВС РФ уничтожили уникальный авиалайнер Ан-225 — самый большой самолет в мире. Будет печально, если это судно пройдет тот же путь", — добавил блогер в своей публикации.

[ + – ] РФ задействует 110-летнее судно "Коммуна" для спасения крейсера "Москва" [ + – ] РФ задействует 110-летнее судно "Коммуна" для спасения крейсера "Москва"

Тематическое издание DefenceUA предполагает, что оккупанты с помощью спасательного судна "Коммуна" хотят поднять с глубины ракеты П-1000, которые способны нести ядерный боезаряд.

"Также не исключено, что р**исты оценивают возможность и целесообразность подъема всего крейсера. В пользу этого, если расчеты Defense Express верны, малая глубина на которой находятся остатки корабля — 50-60 метров", — добавили журналисты.

В издании также отмечают, что спасательное судно "Коммуна" покинуло Севастополь и направляется к месту затопления ракетного крейсера "Москва".

Напомним, флагман Черноморского флота РФ "Москва" получил серьезные повреждения и ушел на дно Черного моря. По данным Минобороны России, ракетный крейсер затонул во время буксировки в место базирования.

15 апреля появилась информация о том, что на борту ракетного крейсера "Москва" могло находиться ядерное оружие.

Также Фокус в своей статье подробно рассказывал, как был уничтожен ракетный крейсер "Москва".