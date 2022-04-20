Журналисты выяснили примерные координаты, где затонул крейсер "Москва" (фото)

По данным журналистов, обломки и вооружение российского военного корабля находятся на глубине около 50-60 метров, поэтому их возможно достать со дна моря.

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Аналитикам удалось установить ориентировочные координаты, где находятся обломки российского ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинскими военными 14 апреля из ракетного комплекса "Нептун". Об этом пишет портал Defense Express.

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По данным издания, остатки российского военного судна находятся примерно в координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине около 50-60 метров. Данные о месторасположении обломков удалось вычислить благодаря дополнительной информации, полученной журналистами из собственных источников.

В публикации говорится, что в 75 километрах к юго-западу от мыса Тарханкут была выявлена "аномальная активность" спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ, которая свидетельствует о проведении российскими силами некоей "операции", о которой журналисты пообещали сообщить позднее.

Помимо этого издание отметило, что после поражения крейсера ракетой он был отбуксирован в оккупированный Севастополь — на основании этой информации можно предположить, что крейсер находится на глубине 50-60 метров и для его обследования могут быть задействованы водолазы. Если бы корабль затонул в другом месте — на 30-40 километров к югу — то обследовать его было бы сложно, так как судно находилось бы уже на глубине от 400 до 600 метров.

И именно благодаря тому, что корабль находится на глубине до 60 метров, со дна моря можно будет поднять части судна и вооружение, в частности противокорабельные ракетные комплексы П-1000 "Вулкан", часть из которых может быть оснащена ядерным зарядом. Тем не менее успех такой операции зависит от того, как именно крейсер лег на дно.

Напомним, российский флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения и затонул у берегов Севастополя.

По данным СМИ, на борту судна могли находиться две ядерные боеголовки, которое могут привести к инциденту Broken Arrow в акватории Черного моря.

Ранее мы писали, что корабль согласно международному праву после крушения принадлежит Украине.