Журналісти з'ясували приблизні координати, де затонув крейсер "Москва" (фото)

За даними журналістів, уламки й озброєння російського військового корабля знаходяться на глибині приблизно 50-60 метрів, тому їх можна дістати з дна моря.

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Аналітикам вдалося встановити орієнтовні координати, де знаходяться уламки російського ракетного крейсера "Москва", підбитого українськими військовими 14 квітня з ракетного комплексу "Нептун". Про це пише портал Defense Express.

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За даними видання, залишки російського військового судна знаходяться приблизно в координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині приблизно 50-60 метрів. Дані про розташування уламків вдалося вирахувати завдяки додатковій інформації, отриманій журналістами з власних джерел.

У публікації йдеться, що в 75 кілометрах на південний захід від мису Тарханкут було виявлено "аномальну активність" рятувальних і водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ, яка свідчить про проведення російськими силами якоїсь "операції", про яку журналісти пообіцяли повідомити пізніше.

Крім цього, видання зазначило, що після ураження крейсера ракетою він був відбуксований в окупований Севастополь — на підставі цієї інформації можна припустити, що крейсер знаходиться на глибині 50-60 метрів і для його обстеження можуть бути задіяні водолази. Якби корабель затонув в іншому місці — на 30-40 кілометрів на південь — обстежити його було б складно, оскільки судно було б уже на глибині від 400 до 600 метрів.

І саме завдяки тому, що корабель знаходиться на глибині до 60 метрів, з дна моря можна буде підняти частини судна й озброєння, зокрема протикорабельні ракетні комплекси П-1000 "Вулкан", частина з яких може бути оснащена ядерним зарядом. Проте успіх такої операції залежить від того, як саме крейсер ліг на дно.

Нагадаємо, російський флагман Чорноморського флоту отримав серйозні пошкодження і затонув біля берегів Севастополя.

За даними ЗМІ, на борту судна могли бути дві ядерні боєголовки, які можуть призвести до інциденту Broken Arrow в акваторії Чорного моря.

Раніше ми писали, що корабель згідно з міжнародним правом після катастрофи належить Україні.