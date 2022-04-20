Українська "Москва". Крейсер ВМФ РФ, що затонув у Чорному морі, тепер належить Україні

Згідно з Конвенцією ООН від 1996 року всі об'єкти на дні економічних вод України є її власністю.

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Ракетний крейсер "Москва", який затонув у водах Чорного моря недалеко від Севастополя, згідно з міжнародним правом відтепер належить Україні. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив директор центрального військово-морського музею України Сергій Воронов.

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За його словами, після того, як корабель затонув, він відтоді є власністю тієї держави, в чиїх водах сталося затоплення. А оскільки територіально води поблизу Севастополя є економічними водами України, відповідно і крейсер "Москва" належить Україні.

"Це лише економічні води України. Відповідно до Конвенції ООН від 1996 року, яку Україна ратифікувала, всі об'єкти, створені людиною та що лежать на дні Чорного моря, є власністю України", — розповів Сергій Воронов.

Так корабель, який збудували в Миколаєві й тепер знаходиться на 50 метровій глибині Чорного моря, юридично належить українській державі.

Воронов також припустив, що для деяких учених затоплений крейсер може мати певний інтерес.

"Ходять непідтверджені чутки, що там знаходиться на зберіганні частина "Хреста Господнього", яку подарував Сергій Степашин, колишній прем'єр і голова ФСБ Росії. Ця частинка, розміром в кілька міліметрів коштувала 40 мільйонів доларів і мала захистити цей крейсер", — зазначив Воронов.

Проте вчені навряд чи намагатимуться підняти щось із дна Чорного моря, бо на борту "Москви" знаходиться дуже багато боєприпасів. Крім того, залишається нез'ясованим, чи є на борту затонулого крейсера ядерні боєголовки. Також існує велика проблема із сотнями тонн палива, яке було на борту корабля.

Крейсер "Москва" збудували в Миколаєві

Ракетний крейсер "Москва" побудований на найстарішій військовій корабельні СРСР — на заводі ім. 61 комунара, який пізніше перейменовували на "Миколаївський суднобудівний завод". Судно створено за проєктом 1164 р. шифр "Атлант". Його проєктуванням займалося Ленінградське Північне ЦКБ у 70-х роках минулого століття.

Крейсер спущений на воду у 1982 році та отримав назву "Слава". За словами військових експертів, будівництво ракетного крейсера такого рівня було тоді найвищим досягненням радянської військово-морської науки.

У 1991 році під час розділу флоту з ініціативи російського президента Бориса Єльцина, крейсер "Слава" перейменували на "Москву", після чого він 8 років простояв на корабельні в Миколаєві, очікуючи на капітальний ремонт. За політичними мотивами тодішнє українське керівництво пішло на переговори з мером Москви Юрієм Лужковим, і судно відбуксирували до Севастополя, так і не дочекавшись ремонту.

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Гнів Нептуна. Як був знищений крейсер "Москва"

Нагадаємо, що російський флагман Чорноморського флоту внаслідок ракетного удару системами "Нептун" ЗСУ отримав критичні пошкодження і затонув біля берегів Севастополя. За непідтвердженими даними, на борту судна могли бути дві ядерні боєголовки, які можуть призвести до інциденту Broken Arrow в акваторії Чорного моря.