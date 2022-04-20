Украинская "Москва". Затонувший в Черном море крейсер ВМФ РФ теперь принадлежит Украине

Согласно Конвенции ООН от 1996 года, все объекты на дне экономических вод Украины являются ее собственностью.

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Ракетный крейсер "Москва" который затонул в водах Черного моря недалеко от Севастополя, согласно международному праву отныне принадлежит Украине. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал директор центрального военно-морского музея Украины Сергей Воронов.

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По его словам, после того как корабль затонул, он с этого момента является собственностью того государства, в чьих водах произошло затопление. А поскольку территориально воды вблизи Севастополя являются экономическими водами Украины, то соответственно и крейсер "Москва" принадлежит Украине.

"Это исключительно экономические воды Украины. Согласно Конвенции ООН от 1996 года, которую Украина ратифицировала, все объекты, созданные человеком и лежащие на дне Черного моря, являются собственностью Украины", – рассказал Сергей Воронов.

Таким образом корабль, который был построен в Николаеве и теперь находится на 50 метровой глубине Черного моря, юридически принадлежит украинскому государству.

Воронов также предположил, что для некоторых ученых затопленный крейсер может представлять определенный интерес.

"Ходят неподтвержденные слухи, что там находится на хранении частица "Креста Господня", которую подарил Сергей Степашин, бывший премьер и глава ФСБ России. Эта частица, размером в несколько миллиметров стоила 40 миллионов долларов и должна была защитить этот крейсер", — отметил Воронов.

Однако ученые вряд ли будут пытаться поднять что-либо из дна Черного моря, потому что на борту "Москвы" находится очень много боеприпасов. Кроме того, остается невыясненным, есть ли на борту затонувшего крейсера ядерные боеголовки. Также существует большая проблема с сотнями тонн топлива, которое находилось на борту корабля.

Крейсер "Москва" построили в Николаеве

Ракетный крейсер "Москва" был построен на старейшей военной верфи СССР — заводе 61 коммунара, который позже был переименован на "Николаевский судостроительный завод". Судно было создано по проекту 1164 шифр "Атлант". Его проектированием занималось Ленинградское Северное ЦКБ в 70-х годах прошлого века.

Крейсер был спущен на воду в 1982 году и получил название "Слава". По словам военных экспертов, строительство ракетного крейсера такого уровня было в то время высшим достижением советской военно-морской науки.

В 1991 году при разделе флота по инициативе российского президента Бориса Ельцина, крейсер "Слава" был переименован в "Москву", после чего 8 лет простоял на верфи в Николаеве в ожидании капитального ремонта. По политическим мотивам тогдашнее украинское руководство пошло на переговоры с мэром Москвы Юрием Лужковым, и судно было отбуксировано в Севастополь так и не дождавшись ремонта.

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Гнев Нептуна. Как был уничтожен крейсер "Москва"

Напомним, что российский флагман Черноморского флота в результате ракетного удара системами "Нептун" ВСУ, получил критические повреждения и затонул у берегов Севастополя. По неподтвержденным данным, на борту судна могли находится две ядерные боеголовки, которое могут привести к инциденту Broken Arrow в акватории Черного моря.