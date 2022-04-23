Награда героям: потопившим крейсер "Москва" военным вручили культовое американское авто (видео)
Dodge Challenger не проедет по вспаханному полю, но наверняка поднимет боевой дух защитников Украины.
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Украинские военные, поразившие ракетой "Нептун" крейсер "Москва", получили необычный подарок. За потопление флагмана Черноморского флота РФ им презентовали легендарный американский масл-кар Dodge Challenger. Об этом написал в Facebook президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.
Виктор Берестенко подарил защитникам Украины свой собственный автомобиль. Конечно, для выполнения боевых заданий военным больше подойдет пикап или внедорожник и по вспаханном полю на Dodge Challenger не проехать. Зато спортивная модель дарит эмоции и поднимает боевой дух.Важно
Культовый Dodge Challenger – настоящий американский масл-кар с большим V8 Hemi под капотом. Конкретно у этого авто – 5,7-литровая 375-сильная версия мотора. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.
Естественно, личности героев, потопивших крейсер "Москва", пока не раскрывают. Судя по черным номерам, авто закрепят за подразделением ВСУ, где они несут службу.
Напомним, российский крейсер "Москва" был поражен двумя ракетами "Нептун", вследствие чего получил серьезные повреждения и затонул. Интересные подробности уникальной операции – в статье Фокуса.
Также мы писали, что к месту гибели крейсера отправили 110-летнее спасательное судно.