Награда героям: потопившим крейсер "Москва" военным вручили культовое американское авто (видео)

Dodge Challenger не проедет по вспаханному полю, но наверняка поднимет боевой дух защитников Украины.

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Украинские военные, поразившие ракетой "Нептун" крейсер "Москва", получили необычный подарок. За потопление флагмана Черноморского флота РФ им презентовали легендарный американский масл-кар Dodge Challenger. Об этом написал в Facebook президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

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[ + – ] Dodge Challenger оснащен 375-сильным V8 Фото: Facebook / Виктор Берестенко

Виктор Берестенко подарил защитникам Украины свой собственный автомобиль. Конечно, для выполнения боевых заданий военным больше подойдет пикап или внедорожник и по вспаханном полю на Dodge Challenger не проехать. Зато спортивная модель дарит эмоции и поднимает боевой дух.

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Культовый Dodge Challenger – настоящий американский масл-кар с большим V8 Hemi под капотом. Конкретно у этого авто – 5,7-литровая 375-сильная версия мотора. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Естественно, личности героев, потопивших крейсер "Москва", пока не раскрывают. Судя по черным номерам, авто закрепят за подразделением ВСУ, где они несут службу.

[ + – ] Видео с Dodge Challenger: Автомобиль призван поднимать боевой дух солдат

Напомним, российский крейсер "Москва" был поражен двумя ракетами "Нептун", вследствие чего получил серьезные повреждения и затонул. Интересные подробности уникальной операции – в статье Фокуса.

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