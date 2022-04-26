Відомі українські спортсмени допомагають ЗСУ автомобілями

Роман Зозуля і Жан Беленюк поповнили автопарк української армії.

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Зірки українського спорту під час війни активізували волонтерську діяльність. Зокрема вони передають автомобілі для захисників України.

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[ + – ] Iveco Daily захищені від куль

Так, футболіст Роман Зозуля, який виступає за іспанську "Фуенлабраду", допоміг придбати і доставити в Україну якраз до Великодня два броньовані Iveco Daily. Їх завантажили спорядженням для бійців ЗСУ.

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Ці Iveco Daily — інкасаторські автомобілі з протипульним захистом. Вони оснащені 3,0-літровим 166-сильним турбодизелем.

"Наші захисники вилиті зі сталі, проте додаткова броня їм не завадить. Сьогодні відправили в Україну 2 броньовані авто, традиційно запаковані різним корисним і важливим обладнанням. Ось такі Великодні подарунки для наших Героїв", написав Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] Жан Беленюк передав ЗСУ позашляховик і пікап

А раніше автомобілі для ЗСУ передав олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк. Борець в Instagram розповів, що позашляховик Mitsubishi Pajero та пікап Ford Ranger придбали його американські друзі, яким небайдужа доля України. І пожартував, що не думав, що колись радітиме євроблясі. Машини вирушили на передову.

[ + – ] Автомобілі придбали американські друзі депутата

Раніше Фокус розповідав, що військовим, які потопили крейсер "Москва", презентували культовий потужний американський автомобіль.