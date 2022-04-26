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Авто Російсько-українська війна

Відомі українські спортсмени допомагають ЗСУ автомобілями

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Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армії, броньовані авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Роман Зозуля придбав для армії два бронеавтомобілі

Роман Зозуля і Жан Беленюк поповнили автопарк української армії.

Зірки українського спорту під час війни активізували волонтерську діяльність. Зокрема вони передають автомобілі для захисників України.

Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армії, броньовані авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Iveco Daily захищені від куль

Так, футболіст Роман Зозуля, який виступає за іспанську "Фуенлабраду", допоміг придбати і доставити в Україну якраз до Великодня два броньовані Iveco Daily. Їх завантажили спорядженням для бійців ЗСУ.

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Ці Iveco Daily — інкасаторські автомобілі з протипульним захистом. Вони оснащені 3,0-літровим 166-сильним турбодизелем.

"Наші захисники вилиті зі сталі, проте додаткова броня їм не завадить. Сьогодні відправили в Україну 2 броньовані авто, традиційно запаковані різним корисним і важливим обладнанням. Ось такі Великодні подарунки для наших Героїв", написав Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армії, броньовані авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Жан Беленюк передав ЗСУ позашляховик і пікап

А раніше автомобілі для ЗСУ передав олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк. Борець в Instagram розповів, що позашляховик Mitsubishi Pajero та пікап Ford Ranger придбали його американські друзі, яким небайдужа доля України. І пожартував, що не думав, що колись радітиме євроблясі. Машини вирушили на передову.

Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армії, броньовані авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Автомобілі придбали американські друзі депутата

Раніше Фокус розповідав, що військовим, які потопили крейсер "Москва", презентували культовий потужний американський автомобіль.