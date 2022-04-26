Известные украинские спортсмены помогают ВСУ автомобилями

Роман Зозуля и Жан Беленюк пополнили автопарк украинской армии.

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Звезды украинского спорта во время войны активизировали волонтерскую деятельность. В частности, они передают автомобили для защитников Украины.

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[ + – ] Iveco Daily защищены от пуль

Так, футболист Роман Зозуля, выступающий за испанскую "Фуэнлабраду", помог приобрести и доставить в Украину аккурат к Пасхе два бронированных Iveco Daily. Их загрузили снаряжением для бойцов ВСУ.

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Британцы начали выпуск бронированных авто скорой помощи для Украины

Эти Iveco Daily – инкассаторские автомобили с противопульной защитой. Они оснащены 3,0-литровым 166-сильным турбодизелем.

"Наши защитники вылеты из стали, однако дополнительная броня им не помешает. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно запакованных разным полезным и важным оборудованием. Вот такие Пасхальные подарки для наших Героев", написал Роман Зозуля на своей странице в Facebook.

[ + – ] Жан Беленюк передал ВСУ внедорожник и пикап

А ранее автомобили для ВСУ передал олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк. Борец в Instagram рассказал, что внедорожник Mitsubishi Pajero и пикап Ford Ranger приобрели его американские друзья, которым небезразлична судьба Украины. И пошутил, что не думал, что когда-нибудь будет радоваться евробляхе. Машины отправились на передовую.

[ + – ] Автомобили приобрели американские друзья депутата

Ранее Фокус рассказывал, что военным, потопившим крейсер "Москва" презентовали культовый мощный американский автомобиль.