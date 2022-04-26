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Авто Российско-украинская война

Известные украинские спортсмены помогают ВСУ автомобилями

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Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армии, бронированные авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Роман Зозуля приобрел для армии два бронеавтомобиля

Роман Зозуля и Жан Беленюк пополнили автопарк украинской армии.

Звезды украинского спорта во время войны активизировали волонтерскую деятельность. В частности, они передают автомобили для защитников Украины.

Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армии, бронированные авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Iveco Daily защищены от пуль

Так, футболист Роман Зозуля, выступающий за испанскую "Фуэнлабраду", помог приобрести и доставить в Украину аккурат к Пасхе два бронированных Iveco Daily. Их загрузили снаряжением для бойцов ВСУ.

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Эти Iveco Daily – инкассаторские автомобили с противопульной защитой. Они оснащены 3,0-литровым 166-сильным турбодизелем.

"Наши защитники вылеты из стали, однако дополнительная броня им не помешает. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно запакованных разным полезным и важным оборудованием. Вот такие Пасхальные подарки для наших Героев", написал Роман Зозуля на своей странице в Facebook.

Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армии, бронированные авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Жан Беленюк передал ВСУ внедорожник и пикап

А ранее автомобили для ВСУ передал олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк. Борец в Instagram рассказал, что внедорожник Mitsubishi Pajero и пикап Ford Ranger приобрели его американские друзья, которым небезразлична судьба Украины. И пошутил, что не думал, что когда-нибудь будет радоваться евробляхе. Машины отправились на передовую.

Роман Зозуля, Жан Беленюк, авто для ВСУ, авто для армии, бронированные авто, Iveco Daily, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger
Автомобили приобрели американские друзья депутата

Ранее Фокус рассказывал, что военным, потопившим крейсер "Москва" презентовали культовый мощный американский автомобиль.