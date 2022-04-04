Британцы начали выпуск бронированных авто скорой помощи для Украины

Всего выпустят 30 санитарных бронемашин. Первые 15 из них уже в скором времени приедут в Украину.

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В Великобритании выпускают специальные бронированные автомобили скорой помощи для Украины. Готовит их компания Venari Group – старейший производитель санитарных машин в стране. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter.

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[ + – ] Предприятие посетил посол Украины в Великобритании Тарас Крикун

Кареты скорой помощи от Venari Group построены на базе полноприводных армейских Mercedes-Benz Unimog и Steyr-Puch Pinzgauer. Эти автомобили обладают отличной проходимостью. Их бронируют по стандарту НАТО STANAG 4569, то есть они выдерживают обстрел из снайперской винтовки или пулемета калибром 7,62 мм, а также взрыв ручной гранаты.

Британцы очень быстро приступили к работе и украинский заказ стал для них первоочередным. Всего за неделю выпустили 8 защищенных санитарных машин.

[ + – ] Первые 8 машин уже готовы

"Неделю назад мы познакомились с Оливером Нортом – генеральным директором Venari Group. Обсудили возможность превращения бывших армейских машин в бронированные реанимобили. Оливер пообещал остановить все текущие заказы, работать в три смены и изготовить достаточное количество машин для наших нужд! Без всякой прибыли для его компании", — рассказ посол Украины в Великобритании Тарас Крикун, посетивший предприятие.

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По его словам, на предприятии уже вывесили украинские флаги, а персонал выучил приветствие "Слава Украине!".

В ближайшее время для Украины выпустят еще семь карет скорой помощи. Всего же их планируют построить 30 таких машин.

Ранее Фокус сообщал, что 50 санитарных Mercedes-Benz Unimog передали Украине страны Евросоюза в качестве гуманитарной помощи.

Также мы сообщали, что две кареты скорой помощи приобрел для нашей страны Папа Римский Франциск.