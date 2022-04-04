Британці розпочали випуск броньованих авто швидкої допомоги для України

Усього випустять 30 санітарних бронемашин. Перші 15 з них уже незабаром приїдуть в Україну.

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У Великій Британії випускають спеціальні броньовані автомобілі швидкої допомоги для України. Готує їхня компанія Venari Group — найстаріший виробник санітарних машин у країні. Про це повідомило посольство України у Великій Британії на своїй сторінці у Twitter.

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[ + – ] Підприємство відвідав посол України у Великій Британії Тарас Крикун

Карети швидкої допомоги від Venari Group побудовані на базі повнопривідних армійських Mercedes-Benz Unimog і Steyr-Puch Pinzgauer. Ці автомобілі мають відмінну прохідність. Їх бронюють за стандартом НАТО STANAG 4569, тобто вони витримують обстріл із снайперської гвинтівки або кулемета калібром 7,62 мм, а також вибух гранати.

Британці дуже швидко взялися до роботи й українське замовлення стало для них першочерговим. Усього за тиждень випустили 8 захищених санітарних машин.

[ + – ] Перші 8 машин уже готові

"Тиждень тому ми познайомилися з Олівером Нортом — генеральним директором Venari Group. Обговорили можливість перетворення колишніх армійських машин на броньовані реанімобілі. Олівер пообіцяв зупинити всі поточні замовлення, працювати в три зміни та виготовити достатню кількість машин для наших потреб! Без жодного прибутку для його компанії", — розповідь посол України у Великій Британії Тарас Крикун, який відвідав підприємство.

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За його словами, на підприємстві вже вивісили українські прапори, а персонал вивчив вітання "Слава Україні!"

Найближчим часом для України випустять ще сім карет швидкої допомоги. Усього ж їх планують збудувати 30 таких машин.

Раніше Фокус повідомляв, що 50 санітарних Mercedes-Benz Unimog передали Україні країни Євросоюзу як гуманітарну допомогу.

Також ми повідомляли, що дві карети швидкої допомоги придбав для нашої країни Папа Римський Франциск.