Повернення легенди: в Україні пропонують відновити випуск позашляховиків ЛуАЗ для ЗСУ

Луцький автозавод випускав позашляховики до 2003 року. У його лінійці були військові амфібії.

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В Україні необхідно налагодити випуск недорогих і простих позашляховиків для армії. Такими автомобілями можуть стати старі ЛуАЗи. З такою ініціативою виступила Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД). Про це повідомив її генеральний директор Олег Назаренко.

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[ + – ] Позашляховики в Луцьку випускали в 1975-2003 роках Фото: wikipedia

За його словами, ВААІД уже направила уряду пропозиції щодо відновлення складання ЛуАЗ для ЗСУ. Уся технічна документація на модель збереглася.

А ось із оснащенням і штампами для складання ЛуАЗ ситуація незрозуміла — навряд чи вони збереглися. Справа в тому, що зараз Луцький автозавод займається випуском автобусів і тролейбусів "Богдан" (і навіть планує випускати електробуси).

[ + – ] Цивільний ЛуАЗ-969М "Волинь" Фото: wikipedia.org

До того ж автомобілю знадобиться новий двигун, адже оригінальні 40-сильні мотори виробництва Мелітопольського заводу давно не роблять. Утім, Олег Назаренко нагадує, що ЛуАЗ свого часу ставили й італійські дизелі Lombardini LDW-1404.

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Тому як альтернативу у ВААІД пропонують запросити обладнання для збирання імпортних моделей. Це можуть бути, наприклад, пікапи Toyota Hilux, відомі своєю надійністю та невибагливістю.

[ + – ] Альтернативою ЛуАЗу можуть стати старі пікапи Toyota Hilux Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, позашляховики ЛуАЗу випускали на Луцькому автозаводі з 1975 по 2003 рік. У тому числі були як військові амфібії, так і цивільні малолітражки. Автомобілі використовували численні вузли й агрегати ЗАЗ. До речі, у США вони вважаються раритетом і продаються на аукціонах за чималі гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що українські волонтери налагодили випуск позашляховиків для ЗСУ. Вони прості та недорогі.