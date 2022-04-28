Представлен самый яркий и самый мощный внедорожник Nissan

Nissan Patrol Nismo выпускают очень малыми сериями. Внедорожник оснащен 428-сильным V8.

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Опубликованы фото нового Nissan Patrol Nismo 2022. Заряженный внедорожник прошел небольшое обновление. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

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О том, что у Nissan Patrol есть спортивная версия от придворного ателье Nismo, знают не все. Дело в том, что внедорожник выпускают очень малыми партиями и продают преимущественно на Ближнем Востоке. Цена в ОАЭ стартует с 389 тыс. дирхам (106 тыс. долларов).

[ + – ] Внедорожник получил 5,6-литровый 428-сильный V8

Внешне новый Nissan Patrol Nismo практически не изменился. От стандартной модели его можно отличить по агрессивному обвесу, увеличенным передним воздухозаборникам и 22-дюймовым дискам. Кроме того, внедорожник получил большой спойлер на крышу, а из заднего бампера выглядывают две выхлопных трубы.

Главное новшество в салоне – один 12,3-дюймовый дисплей новой мультимедийной системы, заменивший два экрана поменьше. Также изменены клавиши климат-контроля. В отделке использованы кожа и алькантара с контрастной красной прострочкой, а также вставки "под карбон".

[ + – ] В салоне появился новый 12,3-дюймовый дисплей Фото: Nissan

Под капотом Nissan Patrol Nismo 2022 – 5,6-литровый V8, мощность которого увеличена с 400 до 428 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 560 Н∙м. Это самый мощный внедорожный Nissan в истории.

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С 7-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7 с. Также внедорожник получил адаптивные амортизаторы Bilstein и увеличенные тормоза.

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