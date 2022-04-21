Единичный экземпляр Aznom Palladium составит конкуренцию Rolls-Royce Cullinan

Итальянский экстравагантный внедорожник получил новую эксклюзивную версию и двигатель мощностью 850 л. с.

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Осенью 2020 года итальянское кузовное ателье Aznom Automotive представило оригинальный внедорожник, который должен был составить конкуренцию самому Rolls-Royce Cullinan.

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Новинку построили на агрегатах американского пикапа Ram 1500. И теперь она получила еще более эксклюзивную версию и более мощный V8.

Как сообщает пресс-служба Aznom Automotive, один из покупателей захотел нечто большее, чем стандартная для Palladium модифицированная 5,7-литровая V-образная "восьмерка" мощностью в 710 л. с. и с крутящим моментом в 950 Нм под капотом своего авто.

Видимо разгон до первой "сотни" за 4,5 секунды ему показался вялым, а максимальная скорость в 210 км/ч недостаточной.

[ + – ] В дизайне интерьера легко узнается Ram 1500, но материалы отделки гораздо более шикарные Фото: aznompalladium.com

Прислушавшись к запросам клиента, специалисты итальянской мануфактуры внедрили под капот внедорожника могучий Hemi V8. Двигатель получил кованые поршни, усиленные клапаны, новые коленчатый и распределительные валы, более эффективную систему охлаждения и систему питания, а также новые головки блоков цилиндров.

[ + – ] Задняя часть салоне действительно достойна самого фешенебельного авто Фото: aznompalladium.com

Но самое главное — два турбонагнетателя. Которые и помогли снять с 6,4-литрового движка 850 л. с. и 1050 Нм. А реализовать такую мощь и тягу в ускорение до 100 км/ч предположительно за 4 секунды и максималку в 250 км/ч помогает стоковая 8-скоростная автоматическая коробка передач и полноприводная трансмиссия.

[ + – ] В Aznom Palladium есть за чем обсудить с владельцем Rolls-Royce Cullinan преимущества того и другого авто Фото: aznompalladium.com

Модернизированный 6.4 Hemi V8 оснащен системой отключения части цилиндров при малой нагрузке для экономии топлива. Хотя, насколько это важно для покупателя, прихоть которого обойдется ему не менее $1,5 млн.

[ + – ] Всего Aznom Automotive планирует выпустить 10 экземпляров Palladium. Но такой экстремальный и дорогой среди них будет только один Фото: aznompalladium.com

И будь Aznom Palladium в Украине в момент военного вторжения России, вполне возможно выехал бы в ближнее зарубежье. Как сотни дорогих суперкаров и элитных авто, которые вывезли за гранницу во время российско-украинской войны.

Ранее Фокус рассказывал про еще один экстремальный автомобиль, построенный на агрегатах Ram 1500 TRX — это Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 мощностью более 1000 л. с.