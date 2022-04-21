Одиничний екземпляр Aznom Palladium складе конкуренцію Rolls-Royce Cullinan

Італійський екстравагантний позашляховик отримав нову ексклюзивну версію і двигун потужністю 850 к. с.

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Восени 2020 року італійське кузовне ательє Aznom Automotive представило оригінальний позашляховик, який мав скласти конкуренцію самому Rolls-Royce Cullinan.

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Новинку побудували на агрегатах американського пікапа Ram 1500. І тепер вона отримала ще більш ексклюзивну версію і потужніший V8.

Як повідомляє пресслужба Aznom Automotive, один із покупців захотів щось більше, ніж стандартна для Palladium модифікована 5,7-літрова V-подібна "вісімка" потужністю 710 к. с. і з крутним моментом 950 Нм під капотом свого авто.

Мабуть розгін до першої "сотні" за 4,5 секунд йому здався млявим, а максимальна швидкість 210 км/год недостатньою.

[ + – ] В дизайні інтер'єру легко впізнається Ram 1500, але матеріали оздоблення набагато шикарніші. Фото: aznompalladium.com

Дослухавшись до запитів клієнта, фахівці італійської мануфактури вбудували під капот позашляховика могутній Hemi V8. Двигун отримав ковані поршні, посилені клапани, нові колінчасті та розподільні вали, більш ефективну систему охолодження і систему живлення, а також нові головки блоків циліндрів.

[ + – ] Задня частина салону дійсно гідна найфешенебельнішого авто Фото: aznompalladium.com

Але найголовніше — два турбонагнітачі. Які й допомогли зняти із 6,4-літрового двигуна 850 к. с. та 1 050 Нм. А реалізувати таку міць і тягу в прискорення до 100 км/год приблизно за 4 секунди та максималку в 250 км/год допомагає 8-швидкісна автоматична коробка передач і повнопривідна трансмісія.

[ + – ] В Aznom Palladium є за чим обговорити з власником Rolls-Royce Cullinan переваги того та іншого авто Фото: aznompalladium.com

Модернізований 6.4 Hemi V8 оснащений системою відключення частини циліндрів за малого навантаження для економії палива. Хоча, наскільки це важливо для покупця, забаганка якого коштуватиме йому не менше $1,5 млн.

[ + – ] Загалом Aznom Automotive планує випустити 10 екземплярів Palladium. Але такий екстремальний і дорогий серед них буде лише один Фото: aznompalladium.com

І будь Aznom Palladium в Україні в момент військового вторгнення Росії, цілком можливо виїхав би до ближнього зарубіжжя. Як сотні дорогих суперкарів та елітних авто, які вивезли за кордон під час російсько-української війни.

Раніше Фокус розповідав про ще один екстремальний автомобіль, побудований на агрегатах Ram 1500 TRX — це Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 потужністю понад 1 000 к. с.