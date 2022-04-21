Суперкари та елітні авто з України масово вивозять до Європи (фото, відео)

Дорогі автомобілі з України виїжджають до Австрії, Польщі, Молдови та інших країн. Деякі з них коштують сотні тисяч доларів.

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Останнім часом під час війни на європейських дорогах дедалі частіше бачать суперкари та дорогі авто на українських номерах. Очевидно, елітні машини намагаються вивезти в мирні країни або власники евакуюються на них. Про це пише сайт ТопЖир.

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[ + – ] McLaren 720S Spider у Кракові Фото: с сайта ТопЖыр

Зокрема, у Кракові нещодавно засвітився яскравий та рідкісний суперкар McLaren 720S Spider із київськими номерами. Автомобіль отримав цікавий тюнінг Vorsteiner. Під його капотом — 720-сильний турбований V8 об'ємом 4 літри, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,9 с та розвивати 340 км/год. Ціна McLaren 720S Spider — від 274 тис. євро.

[ + – ] Mercedes-Maybach GLS600 у Відні Фото: с сайта ТопЖыр

А у Відні помітили одразу два київські Mercedes-Maybach GLS600 з практично однаковими номерними знаками. За даними ТопЖиру, вони можуть належати бізнесменові Ігорю Воронову, адже він нерідко обирає комбінацію "7733" для номерів своїх автомобілів. Один із цих Maybach є першим купленим в Україні. Про те, чи виїхав власник авто за кордон, немає інформації.

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Представлений яскравий та екстремальний суперкар Lamborghini

Mercedes-Maybach GLS600 — розкішна версія кросовера з ексклюзивним внутрішнім оформленням та чотиримісним салоном. На другому ряду встановлені індивідуальні крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Автомобіль оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 557 к. с. Ціни стартують із 161 300 євро.

[ + – ] Елітні автомобілі з України в Кишинів.

Такі випадки — не рідкість. Ще на початку війни в соцмережах з'явилися фото та відео дорогих авто на українських номерах на стоянках недешевих готелів у Варшаві та Кишиневі. Серед них — і ґелендеваґени, і Porsche, і навіть Rolls-Royce та Bentley.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari представили нестандартний суперкар із гібридною установкою та без задньої передачі.