Представлений незвичайний суперкар Ferrari: у нього понад 800 сил і немає задньої передачі (відео)

Ferrari 296 GTS — одна з небагатьох гібридних моделей італійського бренду. Її оснастили 830-сильною установкою.

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Суперкар Ferrari 296 отримав версію в кузові родстер, що одержала позначення GTS. Вона надійде в продаж із кінця весни за ціною близько 300 тис. євро. Деталі авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.

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[ + – ] Ferrari 296 GTS розвиває понад 330 км/год Фото: Ferrari

Візуально новий Ferrari GTS 296 практично не відрізняється від аналогічного купе. У нього стрімкий силует із вираженим "носом" і розкосі фари. Хіба що кришка капота двигуна дещо інша.

[ + – ] Дах складається за 14 секунд Фото: Ferrari

Жорсткий дах складається за допомогою електроприводу лише за 14 с. Як опцію пропонують пакет доробок аеродинаміки, що підвищує притискну силу до 360 кг при 250 км/год.

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В обробці салону використані шкіра та карбон. У традиціях Ferrari на кермо винесені кнопки керування світлом фар, покажчиками поворотів і склоочисниками. Примітно, що свій екран цифрової панелі приладів має не тільки водій, але й пасажир.

[ + – ] Окремий дисплей має передній пасажир Фото: Ferrari

Ferrari 296 GTS — нетиповий суперкар марки. По-перше, це один із небагатьох гібридів Ferrari. Бензиновий 3,0-літровий V6 з турбонаддувом і електромотор сумарно розвивають 830 к. с. Родстер вагою 1540 кг розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а до 200 км/год — за 7,6 секунди. Максимальна швидкість перевищує 330 км/год. При цьому можна проїхати 25 км в електричному режимі.

[ + – ] Суперкар може проїхати 25 км на електротязі Фото: Ferrari

По-друге, в автомобіля незвичайна 8-ступінчаста роботизована КПП без передачі заднього ходу — її функцію виконує електромотор, що переходить у режим реверсу. Також комплектація Ferrari 296 GTS включає електронний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] Відео Ferrari 296 GTS: дах спорткара складається за 14 секунд.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявлені знамениті спорткари 90-х без пробігу та з пластиковими чохлами на сидіннях у салоні.

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