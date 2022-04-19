Представлений незвичайний суперкар Ferrari: у нього понад 800 сил і немає задньої передачі (відео)
Ferrari 296 GTS — одна з небагатьох гібридних моделей італійського бренду. Її оснастили 830-сильною установкою.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Суперкар Ferrari 296 отримав версію в кузові родстер, що одержала позначення GTS. Вона надійде в продаж із кінця весни за ціною близько 300 тис. євро. Деталі авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.
Візуально новий Ferrari GTS 296 практично не відрізняється від аналогічного купе. У нього стрімкий силует із вираженим "носом" і розкосі фари. Хіба що кришка капота двигуна дещо інша.
Жорсткий дах складається за допомогою електроприводу лише за 14 с. Як опцію пропонують пакет доробок аеродинаміки, що підвищує притискну силу до 360 кг при 250 км/год.Важливо
В обробці салону використані шкіра та карбон. У традиціях Ferrari на кермо винесені кнопки керування світлом фар, покажчиками поворотів і склоочисниками. Примітно, що свій екран цифрової панелі приладів має не тільки водій, але й пасажир.
Ferrari 296 GTS — нетиповий суперкар марки. По-перше, це один із небагатьох гібридів Ferrari. Бензиновий 3,0-літровий V6 з турбонаддувом і електромотор сумарно розвивають 830 к. с. Родстер вагою 1540 кг розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а до 200 км/год — за 7,6 секунди. Максимальна швидкість перевищує 330 км/год. При цьому можна проїхати 25 км в електричному режимі.
По-друге, в автомобіля незвичайна 8-ступінчаста роботизована КПП без передачі заднього ходу — її функцію виконує електромотор, що переходить у режим реверсу. Також комплектація Ferrari 296 GTS включає електронний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.
Раніше Фокус повідомляв, що в США виявлені знамениті спорткари 90-х без пробігу та з пластиковими чохлами на сидіннях у салоні.
Також ми писали про перший кросовер Ferrari, який розсекретили на фото.