На аукціоні виставили унікальний пікап Ferrari: його продають за ціною Skoda Octavia

Ferrari 412 переробили на пікап, щоб урятувати від утилізації. Двигун автомобіля довелося замінити.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили єдиний у своєму роді пікап Ferrari. За автомобіль просять лише 15-20 тис. фунтів стерлінгів ($20-26 тис.) — як за нову Skoda Octavia. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

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[ + – ] Під капотом встановлено двигун Chevrolet Фото: bonhams.com

Унікальний автомобіль створили близько десяти років тому для одного британського телешоу. Донором стало купе Ferrari 412 1989 року. Автомобіль перебував у не найкращому стані і такий тюнінг Ferrari став своєрідним порятунком від утилізації.

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Задню частину Ferrari 412 та кришку багажника зрізали та робили невелику вантажну платформу. Обшили її деревом як палуба корабля.

[ + – ] Вантажна платформа оброблена деревом Фото: bonhams.com

Оригінальний 4,8-літровий V12 став повністю непридатним, тому під капот встановили V8 від Chevrolet. На додачу, з'явився вихлоп із регульованою гучністю, а на капоті додали повітрозабірник.

[ + – ] Тюнінг Ferrari виконали для телешоу Фото: bonhams.com

А ось 3-ступінчаста автоматична КПП залишилася рідною: нічого дивного, адже її для Ferrari постачали General Motors, і вона легко спрацювалася з американським мотором.

Раніше Фокус повідомляв, що з аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace, а отримані кошти перерахували на потреби ЗСУ.