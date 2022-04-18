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На аукціоні виставили унікальний пікап Ferrari: його продають за ціною Skoda Octavia

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Ferrari 412, новий Ferrari 412, пікап Ferrari, пікап Ferrari 412, тюнінг Ferrari
Фото: bonhams.com | На капоті з'явився повітрозабірник

Ferrari 412 переробили на пікап, щоб урятувати від утилізації. Двигун автомобіля довелося замінити.

У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили єдиний у своєму роді пікап Ferrari. За автомобіль просять лише 15-20 тис. фунтів стерлінгів ($20-26 тис.) — як за нову Skoda Octavia. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Ferrari 412, новий Ferrari 412, пікап Ferrari, пікап Ferrari 412, тюнінг Ferrari
Під капотом встановлено двигун Chevrolet
Фото: bonhams.com

Унікальний автомобіль створили близько десяти років тому для одного британського телешоу. Донором стало купе Ferrari 412 1989 року. Автомобіль перебував у не найкращому стані і такий тюнінг Ferrari став своєрідним порятунком від утилізації.

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Задню частину Ferrari 412 та кришку багажника зрізали та робили невелику вантажну платформу. Обшили її деревом як палуба корабля.

Ferrari 412, новий Ferrari 412, пікап Ferrari, пікап Ferrari 412, тюнінг Ferrari
Вантажна платформа оброблена деревом
Фото: bonhams.com

Оригінальний 4,8-літровий V12 став повністю непридатним, тому під капот встановили V8 від Chevrolet. На додачу, з'явився вихлоп із регульованою гучністю, а на капоті додали повітрозабірник.

Ferrari 412, новий Ferrari 412, пікап Ferrari, пікап Ferrari 412, тюнінг Ferrari
Тюнінг Ferrari виконали для телешоу
Фото: bonhams.com

А ось 3-ступінчаста автоматична КПП залишилася рідною: нічого дивного, адже її для Ferrari постачали General Motors, і вона легко спрацювалася з американським мотором.

Раніше Фокус повідомляв, що з аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace, а отримані кошти перерахували на потреби ЗСУ.