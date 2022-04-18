На аукціоні виставили унікальний пікап Ferrari: його продають за ціною Skoda Octavia
Ferrari 412 переробили на пікап, щоб урятувати від утилізації. Двигун автомобіля довелося замінити.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили єдиний у своєму роді пікап Ferrari. За автомобіль просять лише 15-20 тис. фунтів стерлінгів ($20-26 тис.) — як за нову Skoda Octavia. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.
Унікальний автомобіль створили близько десяти років тому для одного британського телешоу. Донором стало купе Ferrari 412 1989 року. Автомобіль перебував у не найкращому стані і такий тюнінг Ferrari став своєрідним порятунком від утилізації.Важливо
Задню частину Ferrari 412 та кришку багажника зрізали та робили невелику вантажну платформу. Обшили її деревом як палуба корабля.
Оригінальний 4,8-літровий V12 став повністю непридатним, тому під капот встановили V8 від Chevrolet. На додачу, з'явився вихлоп із регульованою гучністю, а на капоті додали повітрозабірник.
А ось 3-ступінчаста автоматична КПП залишилася рідною: нічого дивного, адже її для Ferrari постачали General Motors, і вона легко спрацювалася з американським мотором.
Раніше Фокус повідомляв, що з аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace, а отримані кошти перерахували на потреби ЗСУ.