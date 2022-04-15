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Божественна сила: представлений найпотужніший у світі електромобіль (відео)

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Фото: carscoops.com | Deus Vayanne отримав чотири мотори потужністю 2230 л. с.

Усього випустять лише 99 Deus Vayanne. Електрокар розвиває понад 400 км/год.

На автошоу в Нью-Йорку презентували електронний суперкар Deus Vayanne. Це перша модель молодої австралійської компанії, повідомляє сайт Carscoops.

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Суперкар презентували у Нью-Йорку
Фото: скриншот/youtube

У перекладі з латині Deus означає "Бог". Допомогли створити суперкар фахівці команди Формули-1 Williams, які раніше працювали над електричним суперкаром Lotus Evija.

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Ну а зовнішній вигляд розробили у знаменитому ательє ItalDesign. У купе елегантний обтічний дизайн з оригінальною задньою частиною. В обробці салону використані екошкіра та карбон, а на передній панелі встановлені три дисплеї.

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У салоні – відразу три дисплеї
Фото: carscoops.com

"Божественний" суперкар Deus Vayanne — нині найпотужніший електромобіль у світі. Його чотири двигуни розвивають 2230 к. с. — Більше, ніж у Rimac Nevera і того ж Lotus Evija. Цього достатньо, щоб повнопривідне купе розігналося до 100 км/год за 1,99 с і розвивало швидкість понад 400 км/год.

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Дизайн задньої частини – дуже незвичайний
Фото: carscoops.com

При цьому електрокар Deus Vayanne постаралися зробити практичним. Розробники обіцяють місткий багажник і пристойний (за мірками суперкарів) кліренс 120 мм. Ємність батареї та запас ходу поки що не розголошують.

Найпотужніший у світі суперкар допомогли створити Williams та ItalDesign

Deus Vayanne планують випустити лімітованою серією із 99 купе. Перші автомобілі поставлять покупцям у 2025 році.

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