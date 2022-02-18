Новий суперкар за $2 мільйони розбили у краш-тесті (відео)

Результати краш-тесту приємно здивували. Rimac Nevera – один із найбезпечніших автомобілів сучасності.

Хорватська компанія Rimac провела краш-тести електричного суперкара Nevera. Вони необхідні для допуску авто на ринки Євросоюзу та США. Відео випробувань було опубліковано на Youtube-каналі Carwow.

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[ + – ] Rimac Nevera витримав лобовий та бічний удари, а також зіткнення з іншим авто та стовпом Фото: скриншот/YouTube

Краш-тести суперкарів – досить рідкісне явище. Як правило, виробники їх не демонструють, а організаціям на кшталт EuroNCAP або IIHS такі дорогі авто не надають для випробувань.

У краш-тестах розбили десять прототипів Rimac Nevera. Вартість одного такого суперкара – близько 2 млн доларів. Електрокари пройшли лобовий та бічний удари, а також зіткнення з іншим авто та стовпом.

[ + – ] Rimac Nevera здатний розвинути 412 км/год Фото: carscoops.com

Результати краш-тестів виявилися відмінними — манекен витримав навантаження в 25g і не отримав серйозних пошкоджень. Експерти зазначають, що Rimac Nevera — дуже міцний карбоновий кузов з рекордною жорсткістю на кручення в 70 000 Нм/градус.

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Нагадаємо, новий Rimac Nevera — електричний суперкар потужністю 1914 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 1,97 с і розвинути 412 км/год. Заявлений запас ходу — 550 км. Усього випустять лише 150 таких купе.

[ + – ] Відео краш-тестів Rimac Nevera: Електричний суперкар відмінно себе проявив на краш-тестах

До речі, віднедавна компанія Rimac є співвласником Bugatti. Хорватські інженери допоможуть провести електрифікацію знаменитого бренду.

Також Фокус розповідав про краш-тест нового Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик непогано себе проявив.