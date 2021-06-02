Віра в Nevera. Що може перший електричний гіперкар Rimac за 2 млн євро (фото, відео)

Електричний гіперкар Rimac Nevera — це 1 914 к. с. потужності й розгін до 100 і 300 км/год за 1,97 і 9,3 секунди відповідно.

Поки британський Lotus Evija, італійський Estrema Fulminea та японський Aspark Owl все ще перебувають на стадії доведення, хорватська компанія Rimac вже вийшла на рубіж: її щойно представлене двомісне купе Nevera стало першим серійним гіперкаром у світі.

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Ну, як серійним... Всього буде випущено 150 екземплярів, які розійдуться по колекціях найбагатших шанувальників швидкості й навряд чи будуть часто виїжджати на дороги. Втім, для машин такого класу це цілком достатній тираж, тому саме Rimac Nevera — точка відліку й орієнтир для подальших надпотужних і надшвидких "електричок".

[ + – ] Ім'я Nevera (з наголосом на другому складі) запозичене у вітру — так на середземноморському узбережжі Хорватії називають шторм із сильним вітром і грозою, що раптово виникає тут

Нове ім'я, знайома концепція

[ + – ] Проморолик Rimac Nevera

Нехай вас не бентежить назва Nevera — це ніщо інше як показаний ще в 2018 році Rimac C_Two, який, минувши стадії концепту і прототипів, заодно отримав і нове, більш звучне ім'я.

Nevera цілком успадкувала концепцію C_Two. Це означає наявність чотирьох електромоторів — по одному на кожне колесо. Сумарна віддача зчетвереної силової установки — 1 914 к. с. і 2 360 Нм (на колесах — 13 430 Нм).

Розподілом тяги по колесах керує фірмова система All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2) — це одночасно система стабілізації і трекшн-контроль. Корекція тяги здійснюється з частотою 100 на секунду залежно від швидкості та дорожнього покриття.

[ + – ] Компонування Rimac Nevera [ + – ] Монокок Rimac Nevera [ + – ] Тягова батарея Rimac Nevera

Акумуляторна батарея H-подібної форми інтегрована в монокок: "ніжка" проходить між сидіннями, а "капелюшок" знаходиться за сидіннями. Крім компонувальних переваг і сприятливого впливу на розподіл ваги (вона становить майже ідеальні 48/52) таке рішення дозволило додатково підвищити жорсткість кузова на 37%.

Ємність батареї становить 120 кВт∙год — цього достатньо для подолання 550 кілометрів по циклу WLTP. Зарядний пристрій підтримує потужність 500 кВт — у таких терміналів постійного струму поповнити запас електрики з 0 до 80% можна всього за 22 хвилини.

Форма та функція

На перший погляд може здатися, що зовні Nevera — один в один C_Two трирічної давності. Але насправді дизайн зазнав численних точкових змін: наприклад, змінені профілі капота та повітрязабірників, відкорегований дифузор. Все це зроблено задля аеродинамічної ефективності, яка порівняно з прототипом зросла на 34%. А система охолодження стала ефективнішою на 30%.

Окремо варто згадати розвинену активну аеродинаміку. Антикрило на кормі, дифузор у задньому бампері та спойлери на кузові не тільки рухливі, а й здатні працювати окремо один від одного. Зрештою в режимі Low Drag лобовий опір знижується на 17,3% (в цьому режимі коефіцієнт Сх дорівнює 0,3), у High Downforce притискна сила збільшується на 326%.

[ + – ] Фронтальний краш-тест Rimac Nevera

А салон — поєднання розкоші та високих технологій. Глибокі крісла, високоякісна обробка, й оформлена в спокійному стилі передня панель з трьома дисплеями — водійський (показання приладів), пасажирський (налаштування радіо та клімат-контролю, значення швидкості й використовуваної потужності) і медіасистема.

У переліку електронних асистентів особи виділяється система AI Driver Coach. Цей "тренер" зі штучним інтелектом покликаний допомагати водієві їхати швидше. Набір із трьох десятків датчиків (12 ультразвукових сенсорів, 13 камер, 6 радарів) дає центральному комп'ютеру повну картину навколишнього оточення — і той виводить на дисплей рекомендації щодо оптимальних траєкторій і точок початку гальмування.

Як заявляють в Rimac, гіперкар Nevera використовує таку систему вперше в світі. Щоправда, наразі ця функція недоступна — вона з'явиться в наступному році й буде залита через оновлення "по повітрю".

Швидше вітру

Назвавши Неверу "штормом на ринку гіперкарів" у Rimac нітрохи не погрішили проти істини. Дійсно, яке ще визначення найкраще підійде машині з розгоном до 100 км/год за 1,97 секунди.

Але навіть більше вражає цифра до... ні, навіть не двохсот, а до трьохсот кілометрів на годину — фантастичні 9,3 секунди! Причому порівняно з першим прототипом цей показник знизився на 2,5 секунди — ще одне свідчення того, яка титанічна робота була проведена під час доведення машини.

Любителів драга порадують 8,6 секунд у проходженні чверті милі при старті з місця, а максимальна швидкість вразить кожного — 412 км/год. Хоча це і не рекордний показник — володар титулу найшвидшого автомобіля у світі SSC Tuatara розвиває 455,3 км/год, а Hennessey Venom F5, який готується до випуску, має розрахункову максималку 500 км/год.

Для таких швидкостей потрібні відповідні гальма. У Nevera комбінована гальмівна система: 390-міліметрові вуглець-керамічні диски спереду та ззаду в поєднанні з рекуперацією, яка може забезпечити пікову потужність 300 кВт — як запевняють в компанії, найбільшу серед електрокарів.

Не покупка — інвестиція

Всі заявлені до випуску 150 екземплярів Nevera вже розкуплені — це чи не найкраще свідчення віри в потенціал команди Rimac і глави компанії Мате Рімака? Двох однакових машин не буде — для гіперкара запропонована практично необмежена програма персоналізації.

Кожного замовника запросять до Хорватії для узгодження всіх нюансів специфікації його машини, а доставка готових Nevera здійснюватиметься через партнерську мережу дилерів у найбільших містах світу — в Європі, Північній та Латинській Америці, в Азії та на Близькому Сході. Всього буде 19 таких точок, а перші покупці отримають свої машини вже в 2021 році.

Крім уже анонсованих спецверсій GT, Signature Timeless, особливості яких хорвати обіцяють оприлюднити пізніше, буде великий діапазон індивідуальної обробки — покупець зможе на власний смак вибрати колір кузова та видозмінити інтер'єр із використанням різних матеріалів.

Тому озвучену ціну 2 млн євро (до речі, у 2018 році в Rimac заявляли 1,7 млн) можна вважати базовою — після кастомізації під конкретного клієнта готовий гіперкар навряд чи коштуватиме менше 2,5 мільйонів євро. І це без урахування податків у країні реєстрації...

[ + – ] Глава Rimac Мате Рмік докладно розповідає про проект Nevera (англійською мовою)

Багато? Ні, якщо розглядати Rimac Nevera як інвестицію. Через 5-10 років ці машини будуть перепродувати за ціною вдвічі-втричі вище. Так завжди відбувається з видатними лімітованими гіперкарами — і немає ніяких підстав сумніватися, що у випадку з хорватською машиною буде інакше.

Раніше Фокус повідомляв, що єдиний в своєму роді гіперкар Bugatti La Voiture ("чорний автомобіль") вийшов на тести. Автомобіль орієнтовною вартістю 12,5 млн доларів буде доставлений досі неназваному замовнику вже цьогоріч.

Також ми розповідали, що в Porsche вирішили додати в гаму сьому модель. Це буде "бюджетний Taycan" — 4-дверне купе трохи компактніше в розмірах і помітно дешевше за ціною.