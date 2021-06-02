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Віра в Nevera. Що може перший електричний гіперкар Rimac за 2 млн євро (фото, відео)

Вадим Добровольський
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Rimac Nevera
Rimac Nevera

Електричний гіперкар Rimac Nevera — це 1 914 к. с. потужності й розгін до 100 і 300 км/год за 1,97 і 9,3 секунди відповідно.

Поки британський Lotus Evija, італійський Estrema Fulminea та японський Aspark Owl все ще перебувають на стадії доведення, хорватська компанія Rimac вже вийшла на рубіж: її щойно представлене двомісне купе Nevera стало першим серійним гіперкаром у світі.

Ну, як серійним... Всього буде випущено 150 екземплярів, які розійдуться по колекціях найбагатших шанувальників швидкості й навряд чи будуть часто виїжджати на дороги. Втім, для машин такого класу це цілком достатній тираж, тому саме Rimac Nevera — точка відліку й орієнтир для подальших надпотужних і надшвидких "електричок".

Дизайн Rimac Nevera
Ім'я Nevera (з наголосом на другому складі) запозичене у вітру — так на середземноморському узбережжі Хорватії називають шторм із сильним вітром і грозою, що раптово виникає тут

Нове ім'я, знайома концепція

Проморолик Rimac Nevera

Нехай вас не бентежить назва Nevera — це ніщо інше як показаний ще в 2018 році Rimac C_Two, який, минувши стадії концепту і прототипів, заодно отримав і нове, більш звучне ім'я.

Nevera цілком успадкувала концепцію C_Two. Це означає наявність чотирьох електромоторів — по одному на кожне колесо. Сумарна віддача зчетвереної силової установки — 1 914 к. с. і 2 360 Нм (на колесах — 13 430 Нм).

Розподілом тяги по колесах керує фірмова система All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2) — це одночасно система стабілізації і трекшн-контроль. Корекція тяги здійснюється з частотою 100 на секунду залежно від швидкості та дорожнього покриття.

Компонування Rimac Nevera
Компонування Rimac Nevera
Монокок Rimac Nevera
Монокок Rimac Nevera
Тягова батарея Rimac Nevera
Тягова батарея Rimac Nevera
Компонування Rimac Nevera
Монокок Rimac Nevera
Тягова батарея Rimac Nevera

Акумуляторна батарея H-подібної форми інтегрована в монокок: "ніжка" проходить між сидіннями, а "капелюшок" знаходиться за сидіннями. Крім компонувальних переваг і сприятливого впливу на розподіл ваги (вона становить майже ідеальні 48/52) таке рішення дозволило додатково підвищити жорсткість кузова на 37%.

Ємність батареї становить 120 кВт∙год — цього достатньо для подолання 550 кілометрів по циклу WLTP. Зарядний пристрій підтримує потужність 500 кВт — у таких терміналів постійного струму поповнити запас електрики з 0 до 80% можна всього за 22 хвилини.

Форма та функція

На перший погляд може здатися, що зовні Nevera — один в один C_Two трирічної давності. Але насправді дизайн зазнав численних точкових змін: наприклад, змінені профілі капота та повітрязабірників, відкорегований дифузор. Все це зроблено задля аеродинамічної ефективності, яка порівняно з прототипом зросла на 34%. А система охолодження стала ефективнішою на 30%.

Окремо варто згадати розвинену активну аеродинаміку. Антикрило на кормі, дифузор у задньому бампері та спойлери на кузові не тільки рухливі, а й здатні працювати окремо один від одного. Зрештою в режимі Low Drag лобовий опір знижується на 17,3% (в цьому режимі коефіцієнт Сх дорівнює 0,3), у High Downforce притискна сила збільшується на 326%.

краш-тест Rimac Nevera
Фронтальний краш-тест Rimac Nevera

А салон — поєднання розкоші та високих технологій. Глибокі крісла, високоякісна обробка, й оформлена в спокійному стилі передня панель з трьома дисплеями — водійський (показання приладів), пасажирський (налаштування радіо та клімат-контролю, значення швидкості й використовуваної потужності) і медіасистема.

У переліку електронних асистентів особи виділяється система AI Driver Coach. Цей "тренер" зі штучним інтелектом покликаний допомагати водієві їхати швидше. Набір із трьох десятків датчиків (12 ультразвукових сенсорів, 13 камер, 6 радарів) дає центральному комп'ютеру повну картину навколишнього оточення — і той виводить на дисплей рекомендації щодо оптимальних траєкторій і точок початку гальмування.

Як заявляють в Rimac, гіперкар Nevera використовує таку систему вперше в світі. Щоправда, наразі ця функція недоступна — вона з'явиться в наступному році й буде залита через оновлення "по повітрю".

Швидше вітру

Назвавши Неверу "штормом на ринку гіперкарів" у Rimac нітрохи не погрішили проти істини. Дійсно, яке ще визначення найкраще підійде машині з розгоном до 100 км/год за 1,97 секунди.

Але навіть більше вражає цифра до... ні, навіть не двохсот, а до трьохсот кілометрів на годину — фантастичні 9,3 секунди! Причому порівняно з першим прототипом цей показник знизився на 2,5 секунди — ще одне свідчення того, яка титанічна робота була проведена під час доведення машини.

Любителів драга порадують 8,6 секунд у проходженні чверті милі при старті з місця, а максимальна швидкість вразить кожного — 412 км/год. Хоча це і не рекордний показник — володар титулу найшвидшого автомобіля у світі SSC Tuatara розвиває 455,3 км/год, а Hennessey Venom F5, який готується до випуску, має розрахункову максималку 500 км/год.

Для таких швидкостей потрібні відповідні гальма. У Nevera комбінована гальмівна система: 390-міліметрові вуглець-керамічні диски спереду та ззаду в поєднанні з рекуперацією, яка може забезпечити пікову потужність 300 кВт — як запевняють в компанії, найбільшу серед електрокарів.

Не покупка — інвестиція

Всі заявлені до випуску 150 екземплярів Nevera вже розкуплені — це чи не найкраще свідчення віри в потенціал команди Rimac і глави компанії Мате Рімака? Двох однакових машин не буде — для гіперкара запропонована практично необмежена програма персоналізації.

Кожного замовника запросять до Хорватії для узгодження всіх нюансів специфікації його машини, а доставка готових Nevera здійснюватиметься через партнерську мережу дилерів у найбільших містах світу — в Європі, Північній та Латинській Америці, в Азії та на Близькому Сході. Всього буде 19 таких точок, а перші покупці отримають свої машини вже в 2021 році.

Крім уже анонсованих спецверсій GT, Signature Timeless, особливості яких хорвати обіцяють оприлюднити пізніше, буде великий діапазон індивідуальної обробки — покупець зможе на власний смак вибрати колір кузова та видозмінити інтер'єр із використанням різних матеріалів.

Тому озвучену ціну 2 млн євро (до речі, у 2018 році в Rimac заявляли 1,7 млн) можна вважати базовою — після кастомізації під конкретного клієнта готовий гіперкар навряд чи коштуватиме менше 2,5 мільйонів євро. І це без урахування податків у країні реєстрації...

Глава Rimac Мате Рмік докладно розповідає про проект Nevera (англійською мовою)

Багато? Ні, якщо розглядати Rimac Nevera як інвестицію. Через 5-10 років ці машини будуть перепродувати за ціною вдвічі-втричі вище. Так завжди відбувається з видатними лімітованими гіперкарами — і немає ніяких підстав сумніватися, що у випадку з хорватською машиною буде інакше.

Раніше Фокус повідомляв, що єдиний в своєму роді гіперкар Bugatti La Voiture ("чорний автомобіль") вийшов на тести. Автомобіль орієнтовною вартістю 12,5 млн доларів буде доставлений досі неназваному замовнику вже цьогоріч.

Також ми розповідали, що в Porsche вирішили додати в гаму сьому модель. Це буде "бюджетний Taycan" — 4-дверне купе трохи компактніше в розмірах і помітно дешевше за ціною.