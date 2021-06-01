Porsche готовит "компактный Taycan", расширяя гамму до семи моделей

Электромобиль, который будет дешевле актуального Taycan, станет седьмой моделью в линейке компании после 911, 718, Cayenne, Macan, Panamera и, собственно, Taycan.

Успех, который продемонстрировал Taycan — первый электромобиль в истории Porsche — подстегнул компанию к дальнейшему освоению ниши электрических 4-дверных купе. Поэтому в Porsche приняли решение создать еще одну модель аналогичного форм-фактора — но более компактную. Это будет, конечно не "бюджетный Taycan", но цена заведомо окажется доступной более широкому кругу покупателей.

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[ + – ] Основоположник класса 4-дверных электрических купе от Porsche: Mission E Concept, показанный во на Франкфуртском автосалоне в 2015 году Фото: Porsche

Напомним: даже несмотря на пандемию и остановку производства на 6 недель — и как результат общее падение продаж марки на 3%, по итогу 2020 года (который стал первым полным календарным годом присутствия компании на рынке этого электромобиля) весь запланированный объем Porsche Taycan нашел своих владельцев. Так что оптимизм по поводу второго электрического 4-дверного купе можно понять: у них есть более чем серьезный повод считать, что и его рынок примет достаточно тепло.

Построят "компактный Taycan" на электрической платформе PPE (Premium Platform Electric) — и основные узлы и агрегаты новинка разделит с электрическим Porsche Macan, который, как Фокус сообщал, ранее уже засветился во время ходовых тестов на дорогах общего пользования. Они и выпускаться будут на одном заводе Porsche в Лейпциге. С учетом того, что соплатформенный электрический Audi A4 e-tron, как мы сообщали ранее, должен выйти на рынок в 2024 году, вряд ли стоит ожидать появления новинки от Porsche раньше этого срока.

[ + – ] Porsche Taycan 4S, тестировавшийся Фокусом Фото: Вадим Добровольский

Но когда бы машина ни дебютировала, она станет продолжением тесного сотрудничества Porsche и Audi в создании электрической техники: партнеры уже потрудились над новейшей Audi e-tron GT и помимо "компактного Taycan" работают еще и над упомянутым электрическим Porsche Macan и электрической Audi Q6 e-tron.

Основными конкурентами "компактного Taycan" станут BMW i4 и Tesla Model 3, а его ориентировочная стоимость составит 60 тысяч евро.

Ранее Фокус тестировал Porsche Taycan в версии 4S. Мы можем только приветствовать, если в гамме Porsche появится более компактный — а значит, и более доступный — электромобиль такого форм-фактора.

Ранее мы сообщали, что первый из трех построенных экземпляров Rinspeed Chopster выставлен на продажу в РФ. Этот тюнинговый автомобиль можно считать самой странной конверсией Porsche Cayenne: визуально отсутствующие задние двери и подрезанные стойки кузова, в результате чего высота машины уменьшилась на 150 мм.