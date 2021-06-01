Гибрид и электро. Каким станет новый Audi A4 шестого поколения

Новое поколения Audi A4 ожидается к 2024 году.

Audi A4 готовится к смене поколений. Выпуск текущей, пятой генерации продлится еще пару лет, после чего модель ждут заметные изменения по части техники. Вектор трансформации — гибридизация и электрификация.

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[ + – ] Audi A4 текущего поколения

Машину создают на модифицированной платформе MLB, благодаря чему покупателям вновь предложат передне- и полноприводные варианты Audi A4. Но главное, помимо привычных бензиновых и дизельных двигателей (оба типа моторов доработали с учетом жестких современных требований) в гамму войдут гибриды — как "мягкие", так и подзаряжаемые.

Для ценителей мощности и драйва — отдельные новости: 450-сильный бензиновый твин-турбовый V6 объемом 2,9 литра останется в моторном отсеке, но, скорее всего, обзаведется электрическим ассистентом. Таким образом, Audi RS4 шестого поколения станет "мягким" гибридом — и прибавит в мощности. А вот что касается динамики, то лишний вес электрической начинки вряд ли позволит ощутимо улучшить нынешний показатель спринта 0-100 км/ч (на сегодня это 4,1 с).

И, похоже, в Ингольштадте готовят сюрприз: помимо электрифицированной RS4 не исключено появление еще одной версии с тем же индексом — но уже с приставкой E-tron в названии. Дело в том, что на "электрической" платформе Premium Platform Electric (PPE), созданной совместно с Porsche, в Audi создают чисто электрическую A4 E-tron. Топовая версия которой вполне может получить два электромотора суммарной мощностью порядка 500 л.с.

[ + – ] Audi RS4 текущего поколения

Предварительный срок выхода на рынок чисто электрической Audi A4 E-tron — 2024 год. К тому моменту мы уже будем знать, появится ли у "обычной" Audi RS4 электрический родственник.

Ранее Фокус сообщал, что Audi представила электрический кроссовер Q4 e-tron. Запас хода самой дальнобойной модификации превышает 500 км.

Также мы рассказывали, что Audi создает сеть высокомощных зарядок для своих электромобилей. Для комфорта пользователей станции будут строиться в формате лаунж-зон с дополнительными услугами и возможностью с пользой провести время, пока идет зарядка.