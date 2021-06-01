Гібрид та електро. Яким стане новий Audi A4 шостого покоління
Нове покоління Audi A4 очікується до 2024 року.
Audi A4 готується до зміни поколінь. Випуск поточної, п'ятої генерації триватиме ще декілька років, після чого модель чекають помітні зміни в частині техніки. Вектор трансформації — гібридизація та електрифікація.
Машину створюють на модифікованій платформі MLB, завдяки чому покупцям знову запропонують передньо- і повнопривідні варіанти Audi A4. Але головне, крім звичних бензинових і дизельних двигунів (обидва типи моторів допрацювали з урахуванням жорстких сучасних вимог) у гаму увійдуть гібриди — як "м'які", так і ті, що підзаряджаються.
Для цінителів потужності та драйву — окремі новини: 450-сильний бензиновий твін-турбовий V6 об'ємом 2,9 літри залишиться в моторному відсіку, але, швидше за все, обзаведеться електричним асистентом. Так, Audi RS4 шостого покоління стане "м'яким" гібридом — і додасть в потужності. А ось що стосується динаміки, то зайва вага електричної начинки навряд чи дозволить відчутно поліпшити нинішній показник спринту 0-100 км/год (на сьогодні це 4,1 с).
І, схоже, в Інгольштадті готують сюрприз: крім електрифікованої RS4 не заперечують появу ще однієї версії з тим же індексом — але вже з приставкою E-tron у назві. Справа в тому, що на "електричній" платформі Premium Platform Electric (PPE), створеній спільно з Porsche, в Audi створюють чисто електричну A4 E-tron. Топова версія якої цілком може отримати два електромотори сумарною потужністю майже 500 к. с.
Попередній термін виходу на ринок чисто електричної Audi A4 E-tron — 2024 рік. До того моменту ми вже будемо знати, чи з'явиться у "звичайної" Audi RS4 електричний родич.
Раніше Фокус повідомляв, що Audi представила електричний кросовер Q4 e-tron. Запас ходу найбільш далекобійної модифікації перевищує 500 км.
Також ми розповідали, що Audi створює мережу надпотужних зарядок для своїх електромобілів. Для комфорту користувачів станції будуватимуться у форматі лаунж-зон із додатковими послугами і можливістю з користю провести час, поки триває зарядка.