Porsche готує "компактний Taycan", розширюючи гаму до семи моделей

Електромобіль, який буде дешевшим за актуальний Taycan, стане сьомою моделлю в лінійці компанії після 911, 718, Cayenne, Macan, Panamera і, власне, Taycan.

Успіх, який продемонстрував Taycan — перший електромобіль в історії Porsche — прискорив компанію до подальшого освоєння ніші електричних 4-дверних купе. Тому в Porsche вирішили створити ще одну модель аналогічного форм-фактору — але більш компактну. Це буде, звичайно, не "бюджетний Taycan", але ціна явно виявиться доступною більш широкому колу покупців.

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[ + – ] Основоположник класу 4-дверних електричних купе від Porsche: Mission E Concept, показаний на Франкфуртському автосалоні у 2015 році Фото: Porsche

Нагадаємо: навіть незважаючи на пандемію і зупинку виробництва на 6 тижнів — і, як результат, загальне падіння продажів марки на 3%, за підсумком 2020 року (який став першим повним календарним роком присутності компанії на ринку цього електромобіля) увесь запланований обсяг Porsche Taycan знайшов своїх власників. Тому оптимізм з приводу другого електричного 4-дверного купе можна зрозуміти: у них є більш ніж серйозний привід вважати, що і його ринок прийме досить тепло.

Побудують "компактний Taycan" на електричній платформі PPE (Premium Platform Electric) — і основні вузли й агрегати новинка розділить з електричним Porsche Macan, який, як Фокус повідомляв, раніше вже засвітився під час ходових тестів на дорогах загального користування. Вони і випускатися будуть на одному заводі Porsche у Лейпцигу. З урахуванням того, що співплатформенний електричний Audi A4 e-tron, як ми повідомляли раніше, повинен вийти на ринок у 2024 році, навряд чи варто очікувати появи новинки від Porsche раніше цього терміну.

[ + – ] Porsche Taycan 4S, протестований Фокусом Фото: Вадим Добровольський

Але коли б машина не дебютувала, вона стане продовженням тісної співпраці Porsche і Audi в створенні електричної техніки: партнери вже попрацювали над новою Audi e-tron GT і крім "компактного Taycan" працюють ще й над згаданим електричним Porsche Macan і електричною Audi Q6 e- tron.

Основними конкурентами "компактного Taycan" стануть BMW i4 і Tesla Model 3, а його орієнтовна вартість становитиме 60 тисяч євро.

Раніше Фокус тестував Porsche Taycan версії 4S. Ми можемо тільки радіти, якщо в гамі Porsche з'явиться більш компактний — а значить, і більш доступний — електромобіль такого форм-фактору.

Раніше ми повідомляли, що перший з трьох побудованих екземплярів Rinspeed Chopster виставлений на продаж в РФ. Цей тюнінговий автомобіль можна вважати найбільш дивною конверсією Porsche Cayenne: візуально відсутні задні двері і подразнення стійки кузова, у результаті чого висота машини зменшилася на 150 мм.