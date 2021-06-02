Вера в Nevera. Что может первый электрический гиперкар Rimac за 2 млн евро (фото, видео)

Электрический гиперкар Rimac Nevera — это 1914 л.с. мощности и разгон до 100 и 300 км/ч за 1,97 и 9,3 секунды соответственно.

Пока британский Lotus Evija, итальянский Estrema Fulminea и японский Aspark Owl все еще пребывают в стадии доводки, хорватская компания Rimac уже вышла на рубеж: ее только что представленное двухместное купе Nevera стало первым серийным гиперкаром в мире.

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Ну, как серийным… Всего будет выпушено 150 экземпляров, которые разойдутся по коллекциям богатейших почитателей скорости и вряд ли станут часто выезжать на дороги. Впрочем, для машин такого класса это вполне достаточный тираж, поэтому именно Rimac Nevera — точка отсчета и ориентир для последующих сверхмощных и сверхбыстрых "электричек".

[ + – ] Имя Nevera (с ударением на втором слоге) позаимствовано у ветра — так на средиземноморском побережье Хорватии называют внезапно возникающий здесь шторм с сильным ветром и грозой

Новое имя, знакомая концепция

[ + – ] Проморолик Rimac Nevera

Пусть вас не смущает название Nevera — это ни что иное как показанный еще в 2018 году Rimac C_Two, который, миновав стадии концепта и прототипов, заодно приобрел и новое, более звучное имя.

Nevera целиком унаследовала концепцию C_Two. Это означает наличие четырех электромоторов — по одному на каждое колесо. Суммарная отдача счетверенной силовой установки — 1914 л.с. и 2360 Нм (на колесах — 13430 Нм).

Распределением тяги по колесам заведует фирменная система All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2) — это одновременно система стабилизации и трекшн-контроль. Коррекция тяги осуществляется с частотой 100 в секунду в зависимости от скорости и дорожного покрытия.

[ + – ] Компоновка Rimac Nevera [ + – ] Монокок Rimac Nevera [ + – ] Тяговая батарея Rimac Nevera

Батарейный блок H-образной формы интегрирован в монокок: "ножка" проходит между сиденьями, а "шляпка" находится за сиденьями. Помимо компоновочных преимуществ и благоприятного влияния на развесовку (она составляет почти идеальные 48/52) такое решение позволило дополнительно повысить жесткость кузова на 37%.

Емкость батареи составляет 120 кВт∙ч — этого достаточно для преодоления 550 километров по циклу WLTP. Зарядное устройство поддерживает мощность 500 кВт — у таких терминалов постоянного тока восполнить запас электричества с 0 до 80% можно всего за 22 минуты.

Форма и функция

На первый взгляд может показаться, что внешне Nevera — один в один C_Two трехгодичной давности. Но на деле дизайн подвергся многочисленным точечным изменениям: например, изменены профили капота и воздухозаборников, подкорректирован диффузор. Все это сделано во имя аэродинамической эффективности, которая по сравнению с прототипом выросла на 34%. А система охлаждения стала эффективнее на 30%.

Отдельно стоит упомянуть развитую активную аэродинамику. Антикрыло на корме, диффузор в заднем бампере и спойлеры на кузове не только подвижны, а и способны работать отдельно друг от друга. В итоге в режиме Low Drag лобовое сопротивление снижается на 17,3% (в этом режиме коэффициент Сх равен 0,3), в High Downforce прижимная сила увеличивается на 326%.

[ + – ] Фронтальный краш-тест Rimac Nevera

А салон — сочетание роскоши и высоких технологий. Глубокие кресла, высококачественная отделка, и оформленная в спокойном стиле передняя панель с тремя дисплеями — водительский (показания приборов), пассажирский (настройки радио и климат-контроля, показания скорости и используемой мощности) и медиасистема.

В перечне электронных ассистентов особы выделяется система AI Driver Coach. Этот "тренер" с искусственным интеллектом призван помогать водителю ехать быстрее. Набор из трех десятков датчиков (12 ультразвуковых сенсоров, 13 камер, 6 радаров) дает центральному компьютеру полную картину окружающей обстановки — и тот выводит на дисплей рекомендации по оптимальным траекториям и точкам начала торможения.

Как заявляют в Rimac, гиперкар Nevera использует такую систему впервые в мире. Правда, на данный момент эта функция недоступна — она появится в следующем года и будет залита через обновление "по воздуху".

Быстрее ветра

Назвав Неверу "штормом на рынке гиперкаров" в Rimac ничуть не погрешили против истины. Действительно, какое еще определение лучше всего подойдет машине с разгоном до 100 км/ч за 1,97 секунды.

Но даже более впечатляют цифра до… нет, даже не двухсот, а до трехсот километров в час — фантастически 9,3 секунды! Причем по сравнению с первым прототипом этот показатель снизился на 2,5 секунды — лишнее свидетельство того, какая титаническая работа была проведена по ходу доводки машины.

Любителей драга порадует 8,6 секунды в прохождении четверти мили при старте с места, а максимальная скорость впечатлит каждого — 412 км/ч. Хотя это и не рекордный показатель — обладатель титула самого быстрого автомобиля в мире SSC Tuatara развивает 455,3 км/ч, а готовящийся к выпуску Hennessey Venom F5 имеет расчетную максималку 500 км/ч.

Для таких скоростей нужны соответствующие тормоза. У Nevera комбинированная тормозная система: 390-миллиметровые углерод-керамические диски спереди и сзади в сочетании с рекуперацией, которая может обеспечить пиковую мощность 300 кВт — как уверяют в компании, самую большую среди электрокаров.

Не покупка — инвестиция

Все заявленные к выпуску 150 экземпляров Nevera уже раскуплены — это ли не лучшее свидетельство веры в потенциал команды Rimac и главы компании Мате Римака? Двух одинаковых машин не будет — для гиперкара предложена практически неограниченная программа персонализации.

Каждого заказчика пригласят в Хорватию для согласования всех нюансов спецификации его машины, а доставка готовых Nevera будет осуществляться через партнерскую сеть дилеров в крупнейших городах мира — в Европе, Северной и Латинской Америке, в Азии и на Ближнем Востоке. Всего будет 19 таких точек, а первые покупатели получат свои машины уже в 2021 году.

Помимо уже анонсированных спецверсий GT, Signature Timeless, особенности которых хорваты обещают обнародовать позже, будет обширный диапазон индивидуальной отделки — покупатель сможет по собственному вкусу выбрать цвет кузова и видоизменить интерьер с использованием различных материалов.

Поэтому озвученную цену в 2 млн евро (к слову, в 2018 году в Rimac заявляли 1,7 млн) можно считать базовой — после кастомизации под конкретного клиента готовый гиперкар вряд ли будет стоить меньше 2,5 миллионов евро. И это без учета налогов в стране регистрации…

[ + – ] Глава Rimac Мате Рмик подробно рассказывает о проекте Nevera (на английском языке)

Много? Нет, если рассматривать Rimac Nevera как инвестицию. Через 5-10 лет эти машины будут перепродаваться по цене вдвое-втрое выше. Так всегда происходит с выдающимися лимитированными гиперкарами — и нет никаких оснований сомневаться, что в случае с хорватской машиной будет иначе.

Ранее Фокус сообщал, что единственный в своем роде гиперкар Bugatti La Voiture ("черный автомобиль") вышел на тесты. Автомобиль ориентировочной стоимостью 12,5 млн долларов будет доставлен до сих пор неназванному заказчику уже в этом году.

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