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Вера в Nevera. Что может первый электрический гиперкар Rimac за 2 млн евро (фото, видео)

Вадим Добровольский
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Rimac Nevera
Rimac Nevera

Электрический гиперкар Rimac Nevera — это 1914 л.с. мощности и разгон до 100 и 300 км/ч за 1,97 и 9,3 секунды соответственно.

Пока британский Lotus Evija, итальянский Estrema Fulminea и японский Aspark Owl все еще пребывают в стадии доводки, хорватская компания Rimac уже вышла на рубеж: ее только что представленное двухместное купе Nevera стало первым серийным гиперкаром в мире.

Ну, как серийным… Всего будет выпушено 150 экземпляров, которые разойдутся по коллекциям богатейших почитателей скорости и вряд ли станут часто выезжать на дороги. Впрочем, для машин такого класса это вполне достаточный тираж, поэтому именно Rimac Nevera — точка отсчета и ориентир для последующих сверхмощных и сверхбыстрых "электричек".

Дизайн Rimac Nevera
Имя Nevera (с ударением на втором слоге) позаимствовано у ветра — так на средиземноморском побережье Хорватии называют внезапно возникающий здесь шторм с сильным ветром и грозой

Новое имя, знакомая концепция

Проморолик Rimac Nevera

Пусть вас не смущает название Nevera — это ни что иное как показанный еще в 2018 году Rimac C_Two, который, миновав стадии концепта и прототипов, заодно приобрел и новое, более звучное имя.

Nevera целиком унаследовала концепцию C_Two. Это означает наличие четырех электромоторов — по одному на каждое колесо. Суммарная отдача счетверенной силовой установки — 1914 л.с. и 2360 Нм (на колесах — 13430 Нм).

Распределением тяги по колесам заведует фирменная система All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2) — это одновременно система стабилизации и трекшн-контроль. Коррекция тяги осуществляется с частотой 100 в секунду в зависимости от скорости и дорожного покрытия.

Компоновка Rimac Nevera
Компоновка Rimac Nevera
Монокок Rimac Nevera
Монокок Rimac Nevera
Тяговая батарея Rimac Nevera
Тяговая батарея Rimac Nevera
Компоновка Rimac Nevera
Монокок Rimac Nevera
Тяговая батарея Rimac Nevera

Батарейный блок H-образной формы интегрирован в монокок: "ножка" проходит между сиденьями, а "шляпка" находится за сиденьями. Помимо компоновочных преимуществ и благоприятного влияния на развесовку (она составляет почти идеальные 48/52) такое решение позволило дополнительно повысить жесткость кузова на 37%.

Емкость батареи составляет 120 кВт∙ч — этого достаточно для преодоления 550 километров по циклу WLTP. Зарядное устройство поддерживает мощность 500 кВт — у таких терминалов постоянного тока восполнить запас электричества с 0 до 80% можно всего за 22 минуты.

Форма и функция

На первый взгляд может показаться, что внешне Nevera — один в один C_Two трехгодичной давности. Но на деле дизайн подвергся многочисленным точечным изменениям: например, изменены профили капота и воздухозаборников, подкорректирован диффузор. Все это сделано во имя аэродинамической эффективности, которая по сравнению с прототипом выросла на 34%. А система охлаждения стала эффективнее на 30%.

Отдельно стоит упомянуть развитую активную аэродинамику. Антикрыло на корме, диффузор в заднем бампере и спойлеры на кузове не только подвижны, а и способны работать отдельно друг от друга. В итоге в режиме Low Drag лобовое сопротивление снижается на 17,3% (в этом режиме коэффициент Сх равен 0,3), в High Downforce прижимная сила увеличивается на 326%.

краш-тест Rimac Nevera
Фронтальный краш-тест Rimac Nevera

А салон — сочетание роскоши и высоких технологий. Глубокие кресла, высококачественная отделка, и оформленная в спокойном стиле передняя панель с тремя дисплеями — водительский (показания приборов), пассажирский (настройки радио и климат-контроля, показания скорости и используемой мощности) и медиасистема.

В перечне электронных ассистентов особы выделяется система AI Driver Coach. Этот "тренер" с искусственным интеллектом призван помогать водителю ехать быстрее. Набор из трех десятков датчиков (12 ультразвуковых сенсоров, 13 камер, 6 радаров) дает центральному компьютеру полную картину окружающей обстановки — и тот выводит на дисплей рекомендации по оптимальным траекториям и точкам начала торможения.

Как заявляют в Rimac, гиперкар Nevera использует такую систему впервые в мире. Правда, на данный момент эта функция недоступна — она появится в следующем года и будет залита через обновление "по воздуху".

Быстрее ветра

Назвав Неверу "штормом на рынке гиперкаров" в Rimac ничуть не погрешили против истины. Действительно, какое еще определение лучше всего подойдет машине с разгоном до 100 км/ч за 1,97 секунды.

Но даже более впечатляют цифра до… нет, даже не двухсот, а до трехсот километров в час — фантастически 9,3 секунды! Причем по сравнению с первым прототипом этот показатель снизился на 2,5 секунды — лишнее свидетельство того, какая титаническая работа была проведена по ходу доводки машины.

Любителей драга порадует 8,6 секунды в прохождении четверти мили при старте с места, а максимальная скорость впечатлит каждого — 412 км/ч. Хотя это и не рекордный показатель — обладатель титула самого быстрого автомобиля в мире SSC Tuatara развивает 455,3 км/ч, а готовящийся к выпуску Hennessey Venom F5 имеет расчетную максималку 500 км/ч.

Для таких скоростей нужны соответствующие тормоза. У Nevera комбинированная тормозная система: 390-миллиметровые углерод-керамические диски спереди и сзади в сочетании с рекуперацией, которая может обеспечить пиковую мощность 300 кВт — как уверяют в компании, самую большую среди электрокаров.

Не покупка — инвестиция

Все заявленные к выпуску 150 экземпляров Nevera уже раскуплены — это ли не лучшее свидетельство веры в потенциал команды Rimac и главы компании Мате Римака? Двух одинаковых машин не будет — для гиперкара предложена практически неограниченная программа персонализации.

Каждого заказчика пригласят в Хорватию для согласования всех нюансов спецификации его машины, а доставка готовых Nevera будет осуществляться через партнерскую сеть дилеров в крупнейших городах мира — в Европе, Северной и Латинской Америке, в Азии и на Ближнем Востоке. Всего будет 19 таких точек, а первые покупатели получат свои машины уже в 2021 году.

Помимо уже анонсированных спецверсий GT, Signature Timeless, особенности которых хорваты обещают обнародовать позже, будет обширный диапазон индивидуальной отделки — покупатель сможет по собственному вкусу выбрать цвет кузова и видоизменить интерьер с использованием различных материалов.

Поэтому озвученную цену в 2 млн евро (к слову, в 2018 году в Rimac заявляли 1,7 млн) можно считать базовой — после кастомизации под конкретного клиента готовый гиперкар вряд ли будет стоить меньше 2,5 миллионов евро. И это без учета налогов в стране регистрации…

Глава Rimac Мате Рмик подробно рассказывает о проекте Nevera (на английском языке)

Много? Нет, если рассматривать Rimac Nevera как инвестицию. Через 5-10 лет эти машины будут перепродаваться по цене вдвое-втрое выше. Так всегда происходит с выдающимися лимитированными гиперкарами — и нет никаких оснований сомневаться, что в случае с хорватской машиной будет иначе.

Ранее Фокус сообщал, что единственный в своем роде гиперкар Bugatti La Voiture ("черный автомобиль") вышел на тесты. Автомобиль ориентировочной стоимостью 12,5 млн долларов будет доставлен до сих пор неназванному заказчику уже в этом году.

Также мы рассказывали, что в Porsche решили добавить в гамму седьмую модель. Это будет "бюджетный Taycan" — 4-дверное купе чуть компактнее в размерах и заметно дешевле по цене.