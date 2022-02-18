Новейший суперкар за $2 миллиона разбили в краш-тесте (видео)
Результаты краш-теста приятно удивили. Rimac Nevera – один из самых безопасных автомобилей современности.
Хорватская компания Rimac провела краш-тесты электрического суперкара Nevera. Они необходимы для допуска авто на рынки Евросоюза и США. Видео испытаний опубликовали на Youtube-канале Carwow.
Краш-тесты суперкаров – довольно редкое явление. Как правило производители их не демонстрируют, а организациям вроде EuroNCAP или IIHS такие дорогие авто не предоставляют для испытаний.
В краш-тестах разбили десять прототипов Rimac Nevera. Стоимость одного такого суперкара – около 2 млн. долларов. Электрокары прошли лобовой и боковой удары, а также столкновение с другим авто и столбом.
Результаты краш-тестов оказались отличными – манекен выдержал перегрузку в 25g и не получил серьезных повреждений. Эксперты отмечают, что у Rimac Nevera очень прочный карбоновый кузов с рекордной жесткостью на кручение в 70 000 Нм/градус.Важно
Напомним, новый Rimac Nevera – электрический суперкар мощностью 1914 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,97 с и развить 412 км/ч. Заявленный запас хода – 550 км. Всего выпустят только 150 таких купе.
К слову, с недавних пор компания Rimac является совладельцем Bugatti. Хорватские инженеры помогут провести электрификацию знаменитого бренда.
Также Фокус рассказывал о краш-тесте нового Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник неплохо себя проявил.