Показаний найпотужніший серійний електромобіль із США: і це седан! (фото)

Американський виробник електромобілів показав новий електричний седан Lucid Air Grand Touring Performance. Він розвиває 1 065 к. с. і проїжджає 718 км. А у продаж надійде з червня 2022 року і коштуватиме від 179 тис. доларів.

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За повідомленням пресслужби американської компанії, Lucid Motors цього року планує виготовити від 12 до 14 тисяч екземплярів свого електромобіля.

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Новинка прийде на зміну версії Air Dream Edition Performance, хоча і буде слабшою за нього на 61 к. с. Два електродвигуни Lucid Air Grand Touring Performance сумарно розвивають 1 065 к. с., що дозволяє йому наразі бути найпотужнішим із серійних електромобілів на американському ринку.

[ + – ] У продаж Lucid Air Grand Touring Performance надійде з червня 2022 року і коштуватиме від 179 тис. доларів Фото: Lucid Motors

На швидкісній зарядці постійним струмом потужністю 350 кВт зарядити батарею на 900В для пробігу 483 км можна всього за 21 хвилину. А максимальний запас ходу електрокара Air Dream Edition Performance у комплектації з 21-дюймовими колісними дисками складає 718 км. На розгін до 100 км/год йде всього 2,6 секунди.

Скромніша версія електромобіля Lucid Air Grand Touring розвиває 830 к. с., до першої "сотні" розганяється вже за 3 секунди і проїжджає на колесах із 19-дюймовими дисками 830 км, а на "двадцять перших" — 755 км.

[ + – ] Запас ходу електрокара Air Dream Edition Performance у комплектації з 21-дюймовими колісними дисками становить 718 км Фото: Lucid Motors

Оснащення Lucid Air Grand Touring

Електричний седан із Каліфорнії пропонується в 5-ти кольорах кузова та з 4-ма варіантами обробки салону деревом цінних порід, шкірою Наппа й Алькантарою. Список обладнання електромобіля враховує:

передні крісла з підігрівом, вентиляцією і масажем;

електричні приводи дверей і кришки багажника;

панорамний дах;

мультимедійну систему з 34-дюймовим екраном із роздільною здатністю 5K та можливістю оновлення програмного забезпечення "по повітрю";

аудіосистему з 21-ма динаміками Surreal Sound та технологією Dolby Atmos;

понад 30 систем безпеки, доданих до комплексу допомоги водію DreamDrive Pro.

[ + – ] Цього року компанія Lucid Motors планує зробити від 12 до 14 тисяч Lucid Air Grand Touring Performance Фото: Lucid Motors

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Окрім цього свої перші електричні кросовери показали такі компанії як Jeep і Lotus, а також представили перший електромобіль Maserati.