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Показаний найпотужніший серійний електромобіль із США: і це седан! (фото)

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Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance зовнішність, Lucid Air Grand Touring Performance вигляд позаду
Фото: Lucid Motors | Електричний седан із Каліфорнії пропонується в 5 кольорах кузова

Американський виробник електромобілів показав новий електричний седан Lucid Air Grand Touring Performance. Він розвиває 1 065 к. с. і проїжджає 718 км. А у продаж надійде з червня 2022 року і коштуватиме від 179 тис. доларів.

За повідомленням пресслужби американської компанії, Lucid Motors цього року планує виготовити від 12 до 14 тисяч екземплярів свого електромобіля.

Новинка прийде на зміну версії Air Dream Edition Performance, хоча і буде слабшою за нього на 61 к. с. Два електродвигуни Lucid Air Grand Touring Performance сумарно розвивають 1 065 к. с., що дозволяє йому наразі бути найпотужнішим із серійних електромобілів на американському ринку.

Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance зовнішність, Lucid Air Grand Touring Performance вигляд спереду
У продаж Lucid Air Grand Touring Performance надійде з червня 2022 року і коштуватиме від 179 тис. доларів
Фото: Lucid Motors

На швидкісній зарядці постійним струмом потужністю 350 кВт зарядити батарею на 900В для пробігу 483 км можна всього за 21 хвилину. А максимальний запас ходу електрокара Air Dream Edition Performance у комплектації з 21-дюймовими колісними дисками складає 718 км. На розгін до 100 км/год йде всього 2,6 секунди.

Скромніша версія електромобіля Lucid Air Grand Touring розвиває 830 к. с., до першої "сотні" розганяється вже за 3 секунди і проїжджає на колесах із 19-дюймовими дисками 830 км, а на "двадцять перших" — 755 км.

Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance зовнішність, Lucid Air Grand Touring Performance вигляд збоку в русі
Запас ходу електрокара Air Dream Edition Performance у комплектації з 21-дюймовими колісними дисками становить 718 км
Фото: Lucid Motors

Оснащення Lucid Air Grand Touring

Електричний седан із Каліфорнії пропонується в 5-ти кольорах кузова та з 4-ма варіантами обробки салону деревом цінних порід, шкірою Наппа й Алькантарою. Список обладнання електромобіля враховує:

  • передні крісла з підігрівом, вентиляцією і масажем;
  • електричні приводи дверей і кришки багажника;
  • панорамний дах;
  • мультимедійну систему з 34-дюймовим екраном із роздільною здатністю 5K та можливістю оновлення програмного забезпечення "по повітрю";
  • аудіосистему з 21-ма динаміками Surreal Sound та технологією Dolby Atmos;
  • понад 30 систем безпеки, доданих до комплексу допомоги водію DreamDrive Pro.
Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance зовнішність, Lucid Air Grand Touring Performance вигляд спереду
Цього року компанія Lucid Motors планує зробити від 12 до 14 тисяч Lucid Air Grand Touring Performance
Фото: Lucid Motors

Раніше Фокус розповідав, що Audi показали стильний сімейний електромобіль із запасом ходу 700 км та ураганною динамікою. І показав перші офіційні фото електричного BMW i3 2022.

Окрім цього свої перші електричні кросовери показали такі компанії як Jeep і Lotus, а також представили перший електромобіль Maserati.