Нічого спільного з попередником: розсекречено новий електромобіль BMW i3

Новий BMW i3 розганяється до 100 км/год за 6,2 сек і здатний проїхати до 526 км без підзарядки.

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Опубліковані перші офіційні фото BMW i3 2022. Електромобіль презентують найближчими місяцями і він надійде у продаж уже цього року, повідомляє сайт німецької марки.

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Варто зазначити, що зі знайомим хетчбеком BMW i3 новачок не має нічого спільного, а є його тезкою. Насправді позначення i3 отримав електричний варіант BMW 3 Series. Найімовірніше, назву використовували тому, що друге покоління хетчбека i3 не планується.

[ + – ] Новий BMW i3 не має нічого спільного з "тезкою" Фото: BMW

Електромобіль BMW 3 Series призначений для китайського ринку й за основу взяли популярну там подовжену версію седана. Виробництво авто налагодять на спільному підприємстві BMW Brilliance в Шеньяні.

Розміри BMW i3 2022:

довжина — 4 872 мм;

ширина — 1 846 мм;

висота — 1 481 мм;

колісна база — 2 966 мм.

Дизайн BMW i3 дає зрозуміти, як виглядатиме седан 3 Series після фейсліфтингу. У нього оновлено бампери й оптика, а ось на місці решітки радіатора в електрокарі — пластикова заглушка.

[ + – ] На задній осі встановлений 286-сильний двигун Фото: BMW

Салон BMW i3 поки не розсекречено. Відомо лише, що електрокар отримає нову мультимедійну систему та змінять конфігурацію віртуальної приладової панелі. Також заявлено, що через батареї обсяг багажника зменшиться до 410 л.

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Характеристики BMW i3 2022

Новий BMW i3 задньопривідний та оснащений двигуном від кросовера iX3, який розвиває 286 к. с. і 400 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 6,2 с.

Акумуляторна батарея ємністю 66,1 кВт∙год забезпечує запас ходу 526 км. Зарядити електрокар BMW на 80% можна за 35 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що електричну версію отримав седан Peugeot 408. Електрокар відносно недорогий.