Перший кросовер Lotus повністю розсекречений: це потужний електромобіль (відео)
Електрокросовер Lotus Eletre дебютував у 600-сильній версії. Він здатний розігнатися до 100 км/год менше ніж за 3 с.
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Новий Lotus Eletre – перший кросовер в історії британської марки. З 2023 він надійде у виробництво на новому підприємстві Geely в Ухані (китайський концерн володіє Lotus). Про це повідомляє офіційний сайт бренду.
Дизайн Lotus Eletre 2023
Кросовер Lotus має риси нового стилю марки. У нього похилий дах, виражений "ніс" і двоповерхова передня оптика. Дверні ручки висувні, а замість дзеркал заднього виду камери.
Lotus Eletre 2023 розробляли разом з Alpine. Він побудований на новій алюмінієвій платформі, яку використовуватимуть одразу кілька електрокарів марки. Заплановані купе-кросовер, компактний кросовер та спорткар. Eletre буде флагманом та найбільшою моделлю бренду.
Розміри Lotus Eletre:
- Довжина – 5105 мм
- Ширина — 2135 мм
- Висота – 1630 мм
- Колісна база – 3019 мм
Салон Lotus Eletre 2023
В обробці салону використані карбон, тканина і пластик, отримані шляхом вторинної переробки. Показ приладів виведено на тоненький дисплей, такий же екран є і в переднього пасажира. Крім того, встановлено величезний 15,1-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Об'єм багажника становить 400 л, також передбачено 77-літровий відсік спереду.Важливо
Характеристики Lotus Eletre
Кросовер Lotus Eletre оснащений двома електродвигунами сумарною потужністю близько 600 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год менше, ніж за 3 с і розвинути 257 км/год. Пізніше з'являться потужніші версії. Усі Lotus Eletre отримали пневмопідвіску, а серед опцій є керовані задні колеса та активні стабілізатори.
Акумуляторна батарея ємністю понад 100 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 600 км. Вона підтримує швидку 350-кіловатну зарядку: у цьому випадку поповнити заряд на 65% можна буде за 20 хвилин.
Раніше Фокус повідомляв, що розсекретили перший кросовер Ferrari. Він буде гібридом.