Первый кроссовер Lotus полностью рассекречен: это мощный электромобиль (видео)
Электрокроссовер Lotus Eletre дебютировал в 600-сильной версии. Он способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 3 с.
Представлен новый Lotus Eletre – первый кроссовер в истории британской марки. С 2023 года он поступит в производство на новом предприятии Geely в Ухане (китайский концерн владеет Lotus). Об этом сообщает официальный сайт бренда.
Дизайн Lotus Eletre 2023
Кроссовер Lotus несет черты нового стиля марки. У него покатая крыша, выраженный "нос" и двухэтажная передняя оптика. Дверные ручки выдвижные, а вместо зеркал заднего вида – камеры.
Lotus Eletre 2023 разрабатывали совместно с Alpine. Он построен на новой алюминиевой платформе, которую будут использовать сразу несколько электрокаров марки. Запланированы купе-кроссовер, компактный кроссовер и спорткар. Eletre будет флагманом и самой крупной моделью бренда.
Размеры Lotus Eletre:
- Длина – 5105 мм
- Ширина — 2135 мм
- Высота – 1630 мм
- Колесная база – 3019 мм
Салон Lotus Eletre 2023
В отделке салона использованы карбон а также ткань и пластик, полученные путем вторичной переработки. Показания приборов выведены на тоненький дисплей, такой же экран есть и у переднего пассажира. Кроме того, установлен огромный 15,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Объем багажника составляет 400 л, также предусмотрен 77-литровый отсек спереди.Важно
Характеристики Lotus Eletre
Кроссовер Lotus Eletre оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 600 л. с., способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 с и развить 257 км/ч. Позже появятся более мощные версии. Все Lotus Eletre получили пневмоподвеску, а среди опций есть управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.
Аккумуляторная батарея емкостью свыше 100 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно в 600 км. Она поддерживает быструю 350-киловаттную зарядку: в этом случае пополнить заряд на 65% можно будет за 20 минут.
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