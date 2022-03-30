Первый кроссовер Lotus полностью рассекречен: это мощный электромобиль (видео)

Электрокроссовер Lotus Eletre дебютировал в 600-сильной версии. Он способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 3 с.

Представлен новый Lotus Eletre – первый кроссовер в истории британской марки. С 2023 года он поступит в производство на новом предприятии Geely в Ухане (китайский концерн владеет Lotus). Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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[ + – ] Запас хода электрокроссовера - около 600 км Фото: Lotus

Дизайн Lotus Eletre 2023

Кроссовер Lotus несет черты нового стиля марки. У него покатая крыша, выраженный "нос" и двухэтажная передняя оптика. Дверные ручки выдвижные, а вместо зеркал заднего вида – камеры.

Lotus Eletre 2023 разрабатывали совместно с Alpine. Он построен на новой алюминиевой платформе, которую будут использовать сразу несколько электрокаров марки. Запланированы купе-кроссовер, компактный кроссовер и спорткар. Eletre будет флагманом и самой крупной моделью бренда.

[ + – ] У водителя и переднего пассажира - тоненькие дисплеи Фото: Lotus

Размеры Lotus Eletre:

Длина – 5105 мм

Ширина — 2135 мм

Высота – 1630 мм

Колесная база – 3019 мм

[ + – ] В отделке используются материалы, полученные путем вторичной переработки Фото: Lotus

Салон Lotus Eletre 2023

В отделке салона использованы карбон а также ткань и пластик, полученные путем вторичной переработки. Показания приборов выведены на тоненький дисплей, такой же экран есть и у переднего пассажира. Кроме того, установлен огромный 15,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Объем багажника составляет 400 л, также предусмотрен 77-литровый отсек спереди.

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Характеристики Lotus Eletre

Кроссовер Lotus Eletre оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 600 л. с., способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 с и развить 257 км/ч. Позже появятся более мощные версии. Все Lotus Eletre получили пневмоподвеску, а среди опций есть управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

[ + – ] Видео Lotus Eletre: кроссовер будут выпускать на новом заводе Geely в Ухане

Аккумуляторная батарея емкостью свыше 100 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно в 600 км. Она поддерживает быструю 350-киловаттную зарядку: в этом случае пополнить заряд на 65% можно будет за 20 минут.

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