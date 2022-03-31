Ничего общего с предшественником: рассекречен новый электромобиль BMW i3

Новый BMW i3 разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с и способен проехать до 526 км без подзарядки.

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Опубликованы первые официальные фото BMW i3 2022. Электромобиль презентуют в ближайшие месяцы и он поступит в продажу уже в нынешнем году, сообщает сайт немецкой марки.

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Следует отметить, что со знакомым хэтчбеком BMW i3 новичок не имеет ничего общего, а просто является его тезкой. На самом деле обозначение i3 получил электрический вариант BMW 3 Series. Скорее всего, название использовали потому, что второе поколение хэтчбека i3 не планируется.

[ + – ] Новый BMW i3 не имеет ничего общего с "тезкой" Фото: BMW

Электромобиль BMW 3 Series предназначен для китайского рынка и за основу взяли популярную там удлиненную версию седана. Производство авто наладят на овместно предприятии BMW Brilliance в Шеньяне.

Размеры BMW i3 2022:

Длина – 4872 мм

Ширина – 1846 мм

Высота – 1481 мм

Колесная база – 2966 мм

Дизайн BMW i3 дает понять, как будет выглядеть седан 3 Series после фейслифтинга. У него обновлены бамперы и оптика, а вот на месте решетки радиатора в электрокаре – пластиковая заглушка.

[ + – ] На задней оси установлен 286-сильный мотор Фото: BMW

Салон BMW i3 пока не рассекречен. Известно лишь, что электрокар получит новую мультимедийную систему и ему изменят конфигурацию виртуальной приборной панели. Также заявлено, что из-за батарей объем багажника уменьшится до 410 л.

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Характеристики BMW i3 2022

Новый BMW i3 заднеприводной и оснащен мотором от кроссовера iX3, который развивает 286 л. с. и 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с.

Аккумуляторная батарея емкостью 66,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 526 км. Зарядить электрокар BMW на 80% можно за 35 минут.

Ранее Фокус сообщал, что электрическую версию получил седан Peugeot 408. Электрокар относительно недорогой.