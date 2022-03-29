Peugeot презентували недорогий електромобіль: його ціна – $24 тис., а запас ходу – 430 км

Fukang ES600 — електрична версія седана Peugeot 408. Його випускатимуть у Китаї.

У Китаї презентували електромобіль Dongfeng Fukang ES600. Седан розробили спільно інженери Dongfeng і Peugeot і незабаром він надійде у виробництво на підприємстві у Китаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Новий Dongfeng Fukang ES600 — електричний варіант седана С-класу Peugeot 408. Від бензинового побратима він відрізняється зовні дизайном передньої частини — замість решітки радіатора з'явилася пластикова заглушка, що ховає гніздо для підзарядки.

[ + – ] В основі електрокара лежить Peugeot 408 Фото: autohome.com.cn

Розміри Dongfeng Fukang ES600:

довжина — 4 750 мм;

ширина — 1 820 мм;

висота — 1 518 мм;

колісна база — 2 730 мм;

маса — 1 573 кг.

[ + – ] У салоні з'явилися віртуальна приладка та великий тачскрін. Фото: autohome.com.cn

У салоні Dongfeng Fukang ES600 — більше відмінностей від Peugeot 408. Китайський електромобіль отримав віртуальну панель приладів і 9,3-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату, а замість важеля КПП тепер кругла шайба.

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Електромобіль Peugeot 408 оснащений 150-сильним мотором і батареєю ємністю 53 кВт∙год. Максимальна швидкість становить 140 км/год, а запас ходу — 430 км. Зарядити електрокар можна за 9-10 годин. Ціна Dongfeng Fukang ES600 — від 153 800 юанів (24 тис. доларів).

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