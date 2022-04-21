Суперкары и элитные авто из Украины массово вывозят в Европу (фото, видео)

Дорогие автомобили из Украины выезжают в Австрию, Польшу, Молдову и другие страны. Некоторые из них стоят сотни тысяч долларов.

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В последнее время во время войны на европейских дорогах все чаще видят суперкары и дорогие авто на украинских номерах. Очевидно элитные машины стараются вывезти в мирные страны или владельцы эвакуируются на них. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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[ + – ] McLaren 720S Spider в Кракове Фото: с сайта ТопЖыр

В частности, в Кракове недавно засветился яркий и редкий суперкар McLaren 720S Spider с киевскими номерами. Автомобиль получил интересный тюнинг от Vorsteiner. Под его капотом – 720-сильный турбированный V8 объемом 4 литра, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 340 км/ч. Цена McLaren 720S Spider — от 274 тыс. евро.

[ + – ] Mercedes-Maybach GLS600 в Вене Фото: с сайта ТопЖыр

А в Вене заметили сразу два киевских Mercedes-Maybach GLS600 с практически одинаковыми номерными знаками. По данным ТопЖыра, они могут принадлежать бизнесмену Игорю Воронову, ведь он нередко выбирает комбинацию "7733" для номеров своих автомобилей. Один из этих Maybach является первым купленным в Украине. О том, выехал ли владелец авто за границу, информации нет.

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Представлен яркий и экстремальный суперкар Lamborghini

Mercedes-Maybach GLS600 – роскошная версия кроссовера с эксклюзивной внутренней отделкой и четырехместным салоном. На втором ряду установлены индивидуальные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Автомобиль оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 557 л. с. Цены стартуют с 161 300 евро.

[ + – ] Элитные автомобили из Украины в Кишиневе

Такие случаи – не редкость. Еще в начале войны в соцсетях появились фото и видео дорогих авто на украинских номерах на парковках недешевых отелей в Варшаве и Кишиневе. Среди них – и Гелендвагены, и Porsche, и даже Rolls-Royce и Bentley.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari представили нестандартный суперкар с гибридной установкой и без задней передачи.