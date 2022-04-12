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Представлен яркий и экстремальный суперкар Lamborghini

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Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Фото: Lamborghini | Lamborghini Huracan Tecnica создан на базе заднеприводной версии купе

Lamborghini Huracan Tecnica оснащен 640-сильным V10 и управляемыми задними колесами.

Линейку Lamborghini Huracan 2022 пополнила новая заряженная версия Tecnica. Суперкар выпустят лимитированной серией, сообщает официальный сайт бренда.

Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Антикрыло увеличило прижимную силу на 35%
Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Huracan Tecnica построен на базе заднеприводной версии купе. Мощность его 5,2-литрового V10 подняли до 640 л. с., а максимальный крутящий момент — до 565 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Кроме того, суперкар Lamborghini Huracan Tecnica и получил управляемые задние колеса и улучшенные керамические тормоза.

Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
В салоне появились спортивные сиденья
Фото: Lamborghini

Дизайн выполнен в духе лимитированного суперкара Lamborghini Sian. Купе получило Y-образные фары и новый передний бампер. Также обращают на себя внимание 20-дюймовые диски и карбоновая крышка капота двигателя.

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Вообще, карбона в конструкции стало больше и благодаря ему масса купе снижена до 1379 кг. А антикрыло увеличило прижимную силу на 35%.

Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Крышка капота выполнена из карбона
Фото: Lamborghini

В салоне появились спортивные кресла, а у виртуальной панели приборов изменена графика. В отделке использованы карбон и алькантара.

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