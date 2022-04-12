Представлен яркий и экстремальный суперкар Lamborghini
Lamborghini Huracan Tecnica оснащен 640-сильным V10 и управляемыми задними колесами.
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Линейку Lamborghini Huracan 2022 пополнила новая заряженная версия Tecnica. Суперкар выпустят лимитированной серией, сообщает официальный сайт бренда.
Новый Lamborghini Huracan Tecnica построен на базе заднеприводной версии купе. Мощность его 5,2-литрового V10 подняли до 640 л. с., а максимальный крутящий момент — до 565 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.
Кроме того, суперкар Lamborghini Huracan Tecnica и получил управляемые задние колеса и улучшенные керамические тормоза.
Дизайн выполнен в духе лимитированного суперкара Lamborghini Sian. Купе получило Y-образные фары и новый передний бампер. Также обращают на себя внимание 20-дюймовые диски и карбоновая крышка капота двигателя.Важно
Вообще, карбона в конструкции стало больше и благодаря ему масса купе снижена до 1379 кг. А антикрыло увеличило прижимную силу на 35%.
В салоне появились спортивные кресла, а у виртуальной панели приборов изменена графика. В отделке использованы карбон и алькантара.
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