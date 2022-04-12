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Представлений яскравий та екстремальний суперкар Lamborghini

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Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Фото: Lamborghini | Lamborghini Huracan Tecnica створений на базі задньопривідної версії купе

Lamborghini Huracan Tecnica оснащений 640-сильним V10 та керованими задніми колесами.

Лінійку Lamborghini Huracan 2022 поповнила нова заряджена версія Tecnica. Суперкар випустять лімітованою серією, повідомляє офіційний сайт бренду.

Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Антикрило збільшило притискну силу на 35%
Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Huracan Tecnica побудований на базі задньопривідної версії купе. Потужність його 5,2-літрового V10 підняли до 640 к. с., А максимальний крутний момент — до 565 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Крім того, суперкар Lamborghini Huracan Tecnica і отримав керовані задні колеса та покращені керамічні гальма.

Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
У салоні з'явилися спортивні сидіння
Фото: Lamborghini

Дизайн виконаний на кшталт лімітованого суперкара Lamborghini Sian. Купе отримало Y-подібні фари та новий передній бампер. Також привертають увагу 20-дюймові диски і карбонова кришка капоту двигуна.

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Взагалі, карбону в конструкції побільшало і завдяки йому маса купе знижена до 1379 кг. А антикрило збільшило притискну силу на 35%.

Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Huracan
Кришка капота виконана з карбону
Фото: Lamborghini

У салоні з'явилися спортивні крісла, а біля віртуальної панелі приладів змінено графіку. В обробці використані карбон та алькантара.

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