Представлений яскравий та екстремальний суперкар Lamborghini

Lamborghini Huracan Tecnica оснащений 640-сильним V10 та керованими задніми колесами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Лінійку Lamborghini Huracan 2022 поповнила нова заряджена версія Tecnica. Суперкар випустять лімітованою серією, повідомляє офіційний сайт бренду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Антикрило збільшило притискну силу на 35% Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Huracan Tecnica побудований на базі задньопривідної версії купе. Потужність його 5,2-літрового V10 підняли до 640 к. с., А максимальний крутний момент — до 565 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Крім того, суперкар Lamborghini Huracan Tecnica і отримав керовані задні колеса та покращені керамічні гальма.

[ + – ] У салоні з'явилися спортивні сидіння Фото: Lamborghini

Дизайн виконаний на кшталт лімітованого суперкара Lamborghini Sian. Купе отримало Y-подібні фари та новий передній бампер. Також привертають увагу 20-дюймові диски і карбонова кришка капоту двигуна.

Важливо

З аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace: виручені гроші передадуть ВСУ

Взагалі, карбону в конструкції побільшало і завдяки йому маса купе знижена до 1379 кг. А антикрило збільшило притискну силу на 35%.

[ + – ] Кришка капота виконана з карбону Фото: Lamborghini

У салоні з'явилися спортивні крісла, а біля віртуальної панелі приладів змінено графіку. В обробці використані карбон та алькантара.

Раніше Фокус розповідав про найпотужнішу і найшвидшу в історії Toyota. Вона з'явиться у 2023 році.