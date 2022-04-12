Представлений яскравий та екстремальний суперкар Lamborghini
Lamborghini Huracan Tecnica оснащений 640-сильним V10 та керованими задніми колесами.
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Лінійку Lamborghini Huracan 2022 поповнила нова заряджена версія Tecnica. Суперкар випустять лімітованою серією, повідомляє офіційний сайт бренду.
Новий Lamborghini Huracan Tecnica побудований на базі задньопривідної версії купе. Потужність його 5,2-літрового V10 підняли до 640 к. с., А максимальний крутний момент — до 565 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.
Крім того, суперкар Lamborghini Huracan Tecnica і отримав керовані задні колеса та покращені керамічні гальма.
Дизайн виконаний на кшталт лімітованого суперкара Lamborghini Sian. Купе отримало Y-подібні фари та новий передній бампер. Також привертають увагу 20-дюймові диски і карбонова кришка капоту двигуна.Важливо
Взагалі, карбону в конструкції побільшало і завдяки йому маса купе знижена до 1379 кг. А антикрило збільшило притискну силу на 35%.
У салоні з'явилися спортивні крісла, а біля віртуальної панелі приладів змінено графіку. В обробці використані карбон та алькантара.
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