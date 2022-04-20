Американці показали вражаючий пікап: у нього понад 1000 сил і шість коліс (відео)

Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 — великий шестиколісний пікап із 6,2-літровим компресорним V8. Він коштує 449 550 доларів.

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У США представили могутній Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6. Гігантський пікап є тривісною версією потужного Ram 1500 TRX. Подробиці моделі розповіли його творці з ательє Hennessey.

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[ + – ] Усього випустять тільки 12 Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 Фото: Hennessey

Шестиколісний пікап має переконливий вигляд і підріс до 7190 мм завдовжки, 2235 мм завширшки та 2100 мм заввишки. Крім того, Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 отримав посилені сталеві бампери, додаткову оптику та 37-дюймові позашляхові шини.

[ + – ] Салон оброблений шкірою й алькантарою Фото: Hennessey

Салон Ram 1500 TRX не зазнав змін, хоча покупцям напевно запропонують спеціальні варіанти внутрішньої обробки. За замовчуванням використані шкіра й алькантара, а на підлокітнику творці авто залишили свої автографи.

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Тюнінг Ram 1500 TRX від Hennessey включає не лише встановлення третьої осі. Над двигуном також попрацювали: збільшений механічний компресор, нові форсунки та система впуску підняли потужність 6,2-літрового V8 із 710 до 1026 к. с., а крутний момент виріс до 1313 Н∙м. Усі шість коліс є провідними.

[ + – ] Потужність двигуна зросла до 1026 к. с. Фото: Hennessey

Усього випустять лише 12 Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6. Купити пікап можна за ціною 449 550 доларів.

[ + – ] Відео пікапа Ram 1500 Mammoth 1000 TRX 6x6

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