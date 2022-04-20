Американцы показали впечатляющий пикап: у него свыше 1000 сил и шесть колес (видео)
Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 — огромный шестиколесный пикап с 6,2-литровым компрессорным V8. Он стоит 449 550 долларов.
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В США представили могучий Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6. Гигантский пикап является трехосной версией мощного Ram 1500 TRX. Подробности модели рассказали ее создатели из ателье Hennessey.
Шестиколесный пикап выглядит внушительно и подрос до 7190 мм в длину, 2235 мм в ширину и 2100 мм в высоту. Кроме того, Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 получил усиленные стальные бамперы, дополнительную оптику и 37-дюймовые внедорожные шины.
Салон Ram 1500 TRX не претерпел изменений, хотя покупателям наверняка предложат особые варианты внутренней отделки. По умолчанию использованы кожа и алькантара, а на подлокотнике создатели авто оставили свои автографы.Важно
Тюнинг Ram 1500 TRX от Hennessey включает не только установку третьей оси. Над двигателем также поработали: увеличенный механический компрессор, новые форсунки и система впуска подняли мощность 6,2-литрового V8 с 710 до 1026 л. с., а крутящий момент вырос до 1313 Н∙м. Все шесть колес являются ведущими.
Всего выпустят только 12 Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6. Купить пикап можно по цене в 449 550 долларов.
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