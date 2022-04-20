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Американцы показали впечатляющий пикап: у него свыше 1000 сил и шесть колес (видео)

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Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX, шестиколесный автомобиль
Фото: Hennessey | Шестиколесный пикап подрос до почти 7,2 м в длину

Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 — огромный шестиколесный пикап с 6,2-литровым компрессорным V8. Он стоит 449 550 долларов.

В США представили могучий Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6. Гигантский пикап является трехосной версией мощного Ram 1500 TRX. Подробности модели рассказали ее создатели из ателье Hennessey.

Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX, шестиколесный автомобиль
Всего выпустят только 12 Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6
Фото: Hennessey

Шестиколесный пикап выглядит внушительно и подрос до 7190 мм в длину, 2235 мм в ширину и 2100 мм в высоту. Кроме того, Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6 получил усиленные стальные бамперы, дополнительную оптику и 37-дюймовые внедорожные шины.

Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX, шестиколесный автомобиль
Салон отделан кожей и алькантарой
Фото: Hennessey

Салон Ram 1500 TRX не претерпел изменений, хотя покупателям наверняка предложат особые варианты внутренней отделки. По умолчанию использованы кожа и алькантара, а на подлокотнике создатели авто оставили свои автографы.

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Тюнинг Ram 1500 TRX от Hennessey включает не только установку третьей оси. Над двигателем также поработали: увеличенный механический компрессор, новые форсунки и система впуска подняли мощность 6,2-литрового V8 с 710 до 1026 л. с., а крутящий момент вырос до 1313 Н∙м. Все шесть колес являются ведущими.

Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX, шестиколесный автомобиль
Мощность двигателя выросла до 1026 л. с.
Фото: Hennessey

Всего выпустят только 12 Hennessey Mammoth 1000 TRX 6x6. Купить пикап можно по цене в 449 550 долларов.

Видео пикапа Ram 1500 Mammoth 1000 TRX 6x6

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