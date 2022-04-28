Представлений найяскравіший і найпотужніший позашляховик Nissan
Nissan Patrol Nismo випускають дуже малими серіями. Позашляховик оснащений 428-сильним V8.
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Опубліковано фото нового Nissan Patrol Nismo 2022. Заряджений позашляховик пройшов невелике оновлення. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Nissan.
Про те, що Nissan Patrol має спортивну версію від придворного ательє Nismo, знають не всі. Справа в тому, що позашляховик випускають дуже малими партіями та продають переважно на Близькому Сході. Ціна в ОАЕ стартує з 389 тис. дірхам (106 тис. доларів).
Зовні новий Nissan Patrol Nismo практично не змінився. Від стандартної моделі його можна відрізнити за агресивним обвісом, збільшеним переднім повітрозабірникам і 22-дюймовим дискам. Крім того, позашляховик отримав великий спойлер на дах, а із заднього бампера виглядають дві вихлопні труби.
Головне нововведення в салоні — один 12,3-дюймовий дисплей нової мультимедійної системи, який замінив два менші екрани. Також змінено клавіші клімат-контролю. В обробці використані шкіра й алькантара з контрастним червоним простроченням, а також вставки "під карбон".
Під капотом Nissan Patrol Nismo 2022 — 5,6-літровий V8 потужність якого збільшена з 400 до 428 к. с., а максимальний крутний момент досягає 560 Н∙м. Це найпотужніший позашляховий Nissan в історії.Важливо
Із 7-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7 с. Також позашляховик отримав адаптивні амортизатори Bilstein і збільшені гальма.
Раніше Фокус повідомляв, що італійці презентували нестандартний позашляховик-седан Aznom Palladium потужністю до 850 к. с.