Представлений найяскравіший і найпотужніший позашляховик Nissan

Nissan Patrol Nismo випускають дуже малими серіями. Позашляховик оснащений 428-сильним V8.

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Опубліковано фото нового Nissan Patrol Nismo 2022. Заряджений позашляховик пройшов невелике оновлення. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Nissan.

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Про те, що Nissan Patrol має спортивну версію від придворного ательє Nismo, знають не всі. Справа в тому, що позашляховик випускають дуже малими партіями та продають переважно на Близькому Сході. Ціна в ОАЕ стартує з 389 тис. дірхам (106 тис. доларів).

[ + – ] Позашляховик отримав 5,6-літровий 428-сильний V8

Зовні новий Nissan Patrol Nismo практично не змінився. Від стандартної моделі його можна відрізнити за агресивним обвісом, збільшеним переднім повітрозабірникам і 22-дюймовим дискам. Крім того, позашляховик отримав великий спойлер на дах, а із заднього бампера виглядають дві вихлопні труби.

Головне нововведення в салоні — один 12,3-дюймовий дисплей нової мультимедійної системи, який замінив два менші екрани. Також змінено клавіші клімат-контролю. В обробці використані шкіра й алькантара з контрастним червоним простроченням, а також вставки "під карбон".

[ + – ] У салоні з'явився новий 12,3-дюймовий дисплей Фото: Nissan

Під капотом Nissan Patrol Nismo 2022 — 5,6-літровий V8 потужність якого збільшена з 400 до 428 к. с., а максимальний крутний момент досягає 560 Н∙м. Це найпотужніший позашляховий Nissan в історії.

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Із 7-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7 с. Також позашляховик отримав адаптивні амортизатори Bilstein і збільшені гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що італійці презентували нестандартний позашляховик-седан Aznom Palladium потужністю до 850 к. с.