Японці представили ідеальний автомобіль для українських доріг

Isuzu D-Max AT35 створений у співпраці з компанією Arctic Trucks, яка готує позашляховики для найскладніших умов.

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Лінійку Isuzu D-Max 2022 поповнила екстремальна версія AT35. Пікап підготовлений до найважчого бездоріжжя і надходить у продаж за ціною від 60 тис. доларів. Про це пише сайт Auto Express.

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[ + – ] Кліренс збільшений до 266 мм спереду та 290 мм ззаду Фото: Auto Express

Позашляховий тюнінг Isuzu D-Max виконали у співпраці з ісландською компанією Arctic Trucks, яка має величезний досвід створення техніки для заполяр'я. До речі, нещодавно вона доопрацювала ще й Mitsubishi Pajero Sport.

Пікапу збільшили кліренс на 50 мм — до 266 мм спереду та 290 мм ззаду. Кут в'їзду виріс до 35°, а з'їзду — до 29°. Привертають увагу величезні 35-дюймові позашляхові шини — для їх встановлення знадобилися розширювачі колісних арок.

[ + – ] Величезні шини вимагали розширення колісних арок Фото: Auto Express

Крім того, встановлені сталеві підніжки та нові бризковики. Підвіска Isuzu D-Max AT35 посилена для бездоріжжя і доповнена новими амортизаторами Bilstein.

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Салон Isuzu D-Max оброблений особливою шкірою з логотипами AT. Комплектація враховує збільшений 9-дюймовий дисплей мультимедіа, бездротову зарядку для смартфонів і потужну аудіосистему.

[ + – ] Салон обшили особливою шкірою Фото: Auto Express

Новий Isuzu D-Max AT35 пропонують тільки з 1,9-літровим 163-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею і блокуванням диференціалів. До речі, стандартний D-Max представлений в Україні, адже такі моделі чудово підходять для наших доріг.

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