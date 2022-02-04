Представлений екстремальний позашляховик Mitsubishi для найсуворіших умов

У Mitsubishi Pajero Sport збільшено кліренс та встановлені позашляхові шини. Автомобіль доступний у бензиновій чи дизельній версії.

Mitsubishi Pajero Sport отримав нову версію AT35. Автомобілю покращили і так хороші позашляхові можливості. Екстремальний варіант доступний для замовлення, повідомляє сайт Kolesa.

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Тюнінг Mitsubishi Pajero Sport виконало ісландське ательє Arctic Trucks, що спеціалізується на підготовці авто до серйозного бездоріжжя. Доробка позашляховика займає лише тиждень, а вартість такого тюнінг-пакету становить 11 300 доларів.

[ + – ] Кліренс виріс до 270 мм Фото: Kolesa

Mitsubishi Pajero Sport AT35 отримав позашляхові шини розміром 315/70 R17 і для їхньої установки знадобилися розширювачі арок. Крім того, з'явилися нові підкрилки та бризковики, а кузов додатково обробили від корозії.

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Кліренс Mitsubishi Pajero Sport збільшили з 218 до 270 мм, кут в'їзду зріс до 34,5 градусів, а з'їзду – до 28,8 градусів. Позашляховик став ширшим (2000 мм), а його колія збільшена до 1645 мм спереду та 1640 мм ззаду.

Як опції для Mitsubishi Pajero Sport AT35 запропоновані лебідка, шноркель, дуги, додатковий захист днища та світлодіодна оптика на дах.

[ + – ] Оснащення включає позашляхові шини Фото: Kolesa

Новий Mitsubishi Pajero Sport AT35 доступний з 3,0-літровим 209-сильним бензиновим V6 або 2,4-літровим турбодизелем потужністю 181 к. с.

Раніше ательє Arctic Trucks виконало тюнінг Toyota Land Cruiser 300 — йому також значно покращили прохідність.

Також Фокус нещодавно писав про новий китайський електропозашляховик. Він збудований на базі Hummer.