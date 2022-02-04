Представлений екстремальний позашляховик Mitsubishi для найсуворіших умов
У Mitsubishi Pajero Sport збільшено кліренс та встановлені позашляхові шини. Автомобіль доступний у бензиновій чи дизельній версії.
Mitsubishi Pajero Sport отримав нову версію AT35. Автомобілю покращили і так хороші позашляхові можливості. Екстремальний варіант доступний для замовлення, повідомляє сайт Kolesa.
Тюнінг Mitsubishi Pajero Sport виконало ісландське ательє Arctic Trucks, що спеціалізується на підготовці авто до серйозного бездоріжжя. Доробка позашляховика займає лише тиждень, а вартість такого тюнінг-пакету становить 11 300 доларів.
Mitsubishi Pajero Sport AT35 отримав позашляхові шини розміром 315/70 R17 і для їхньої установки знадобилися розширювачі арок. Крім того, з'явилися нові підкрилки та бризковики, а кузов додатково обробили від корозії.Важливо
Кліренс Mitsubishi Pajero Sport збільшили з 218 до 270 мм, кут в'їзду зріс до 34,5 градусів, а з'їзду – до 28,8 градусів. Позашляховик став ширшим (2000 мм), а його колія збільшена до 1645 мм спереду та 1640 мм ззаду.
Як опції для Mitsubishi Pajero Sport AT35 запропоновані лебідка, шноркель, дуги, додатковий захист днища та світлодіодна оптика на дах.
Новий Mitsubishi Pajero Sport AT35 доступний з 3,0-літровим 209-сильним бензиновим V6 або 2,4-літровим турбодизелем потужністю 181 к. с.
Раніше ательє Arctic Trucks виконало тюнінг Toyota Land Cruiser 300 — йому також значно покращили прохідність.
Також Фокус нещодавно писав про новий китайський електропозашляховик. Він збудований на базі Hummer.