Представлен экстремальный внедорожник Mitsubishi для самых суровых условий

У Mitsubishi Pajero Sport увеличен клиренс и установлены внедорожные шины. Автомобиль доступен в бензиновой или дизельной версии.

Mitsubishi Pajero Sport получил новую версию AT35. Автомобилю улучшили и так не плохие внедорожные способности. Экстремальный вариант уже доступен для заказа, сообщает сайт Kolesa.

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Тюнинг Mitsubishi Pajero Sport выполнило исландское ателье Arctic Trucks, специализирующееся на подготовке авто к серьезному бездорожью. Доработка внедорожника занимает всего неделю, а стоимость такого тюнинг-пакета составляет 11 300 долларов.

[ + – ] Клиренс вырос до 270 мм Фото: Kolesa

Mitsubishi Pajero Sport AT35 получил внедорожные шины размером 315/70 R17 и для их установки понадобились расширители арок. Кроме того, появились новые подкрылки и брызговики, а кузов дополнительно обработали от коррозии.

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Клиренс Mitsubishi Pajero Sport увеличили с 218 до 270 мм, угол въезда вырос до 34,5 градусов, а съезда – до 28,8 градусов. Внедорожник стал шире (2000 мм), а его колея увеличена до 1645 мм спереди и 1640 мм сзади.

В качестве опций для Mitsubishi Pajero Sport AT35 предложены лебедка, шноркель, дуги, дополнительная защита днища и светодиодная оптика на крышу.

[ + – ] Оснащение включает внедорожные шины Фото: Kolesa

Новый Mitsubishi Pajero Sport AT35 доступен с 3,0-литровым 209-сильным бензиновым V6 или 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с.

Ранее ателье Arctic Trucks выполнило тюнинг Toyota Land Cruiser 300 – ему также существенно улучшили проходимость.

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