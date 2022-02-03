В Украине презентовали новые кроссоверы Haval: живые фото и подробности

Haval в 2022 году выведет на украинский рынок три новых кроссовера. Среди них будет и гибрид.

Линейку Haval в Украине вскоре пополнят новые модели – Haval Dargo, гибрид Haval H6 HEV и H6 спорт-купе. Кроссоверы уже продемонстрировали на допремьерном показе в Киеве и они призваны увеличить украинские продажи бренда в два раза.

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"Вместе с запуском новых моделей Haval мы открываем новые сегменты, которые ранее были недоступны для наших клиентов. Предлагая расширенные функции автономного вождения L2 по более доступной цене, новые модели обладают сильным конкурентным преимуществом. С появлением смарт-кроссоверов мы ожидаем существенный рост популярности Haval в Украине и прогнозируем увеличение продаж не менее, чем в два раза", — подчеркнул директор импортера Haval в Украине Борис Ткаленко.

Haval Dargo

Haval Dargo – один из самых популярных внедорожников в Китае на данный момент. Модель делает упор на проходимость: у нее полный привод с электронной блокировкой дифференциала, клиренс в 200 мм и система выбора режимов езды для разных типов бездорожья.

[ + – ] Haval Dargo [ + – ] Haval Dargo [ + – ] Haval Dargo

Во внедорожном стиле выполнен и дизайн. Под капотом – 2,0-литровый 192-сильный бензиновый турбомотор. Цена составит около миллиона гривен.

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Haval H6 спорт-купе

Кроссовер Haval H6 2022 получил купеобразную версию. Отличить ее можно по более покатой крыше и измененному дизайну передней части. Характеристики Haval H6 купе пока не разглашают, но в других странах его комплектуют 204-сильным турбомотором. Продажи стартуют во втором квартале 2022 года.

[ + – ] Haval H6 спорт-купе

Haval H6 HEV

Haval H6 HEV – первый гибрид от Great Wall в Украине. Ео 1,5-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 243 л. с. и 530 Нм Средний расход топлива – 5,2 л/100 км. Среди доступного оборудования – проекционный дисплей, парковочный автопилот и система распознавания дорожных знаков. Цена — чуть больше миллиона гривен.

[ + – ] Haval H6 HEV [ + – ] Haval H6 HEV [ + – ] Haval H6 HEV

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