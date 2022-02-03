В Україні презентували нові кросовери Haval: живі фото та подробиці

Haval у 2022 році виведе на український ринок три нові кросовери. Серед них буде й гібрид.

Лінійку Haval в Україні незабаром поповнять нові моделі – Haval Dargo, гібрид Haval H6 HEV та H6 спорт-купе. Кросовери вже продемонстрували на допрем'єрному показі в Києві, і вони покликані збільшити українські продажі бренду вдвічі.

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"Разом із запуском нових моделей Haval ми відкриваємо нові сегменти, які раніше були недоступні для наших клієнтів. Пропонуючи розширені функції автономного водіння L2 за більш доступною ціною, нові моделі мають сильну конкурентну перевагу. З появою смарт-кросоверів ми очікуємо істотне зростання популярності Haval в Україні і прогнозуємо збільшення продажів у понад два рази", — підкреслив директор імпортера Haval в Україні Борис Ткаленко.

Haval Dargo

Haval Dargo – один із найпопулярніших позашляховиків у Китаї наразі. Модель наголошує на прохідність: у неї повний привід з електронним блокуванням диференціала, кліренс в 200 мм і система вибору режимів їзди для різних типів бездоріжжя.

[ + – ] Haval Dargo [ + – ] Haval Dargo [ + – ] Haval Dargo

У позашляховому стилі виконано і дизайн. Під капотом – 2,0-літровий 192-сильний бензиновий турбомотор. Ціна становитиме близько мільйона гривень.

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Haval H6 спорт-купе

Кросовер Haval H6 2022 отримав купеподібну версію. Відрізнити її можна за більш похилим дахом та зміненим дизайном передньої частини. Показники Haval H6 купе поки не розголошують, але в інших країнах його комплектують 204-сильним турбомотором. Продаж стартує у другому кварталі 2022 року.

[ + – ] Haval H6 спорт-купе

Haval H6 HEV

Haval H6 – перший гібрид від Great Wall в Україні. Її 1,5-літрова бензинова турбочетвірка та електромотор сумарно розвивають 243 к. с. та 530 Нм Середня витрата палива – 5,2 л/100 км. Серед доступного обладнання – проєкційний дисплей, паркувальний автопілот та система розпізнавання дорожніх знаків. Ціна — трохи більше мільйона гривень.

[ + – ] Haval H6 HEV [ + – ] Haval H6 HEV [ + – ] Haval H6 HEV

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