Китайцы готовят электрический клон Hummer: обещают свыше 1000 л. с.

Dongfeng Warrior – легальная копия американского Hummer H1. Теперь у нее будет электрический вариант.

Китайский концерн Dongfeng анонсировал электрическую версию своего брутального внедорожника Mengshi Warrior. Ее запустят в производство с 2023 года и будут продавать за 600-700 тыс. юаней ($94-110 тыс.). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Напомним, что Dongfeng Warrior является клоном классического американского Hummer H1. Причем, в данном случае копия лицензионная – в Китае приобрели права на производство внедорожника.

[ + – ] Модель будет предложена как внедорожник или пикап Фото: CarNewsChina

Таким образом в Dongfeng решили пойти по пути "настоящего" Hummer. Как известно, американский бренд сейчас выпускает исключительно электрокары.

Китайский электромобиль Hummer назовут Dongfeng Warrior M18. Модель будет предложена как шестиместный внедорожник или пикап. Ее длина составит 5200 мм, а масса – 3100 кг. Известно, что оснащение будет включать систему полуавтономного вождения.

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Новый Dongfeng Warrior M18 оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью 1070 л. с. (800 кВт) и полным приводом. Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с.

[ + – ] Силовая установка Dongfeng Warrior M18 - ее мощность превышает 1000 л. с. Фото: CarNewsChina

Китайский внедорожник оснастят большой аккумуляторной батареей емкостью 140 кВт∙ч. Ожидаемый запас хода – 500 км.

На первом этапе ежегодно планируют выпускать по 20 тыс. Dongfeng M18. В перспективе объемы производства увеличат до 38 тыс. электрокаров в год.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине поступит в продажу китайский клон Гелендвагена. Внедорожник будет недешевым.