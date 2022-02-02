Китайці готують електричний клон Hummer: обіцяють понад 1000 к. с.

Dongfeng Warrior – легальна копія американського Hummer H1. Тепер вона матиме електричний варіант.

Китайський концерн Dongfeng анонсував електричну версію брутального позашляховика Mengshi Warrior. Її запустять у виробництво з 2023 року та продаватимуть за 600-700 тис. юанів ($94-110 тис.). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Нагадаємо, що Dongfeng Warrior є клоном класичного американського Hummer H1. Причому в цьому випадку копія ліцензійна – у Китаї отримали права на виробництво позашляховика.

[ + – ] Модель буде запропонована як позашляховик чи пікап Фото: CarNewsChina

Таким чином у Dongfeng вирішили піти шляхом "справжнього" Hummer. Як відомо, американський бренд зараз випускає виключно електрокари.

Китайський електромобіль Hummer назвуть Dongfeng Warrior M18. Модель буде запропонована як шестимісний позашляховик або пікап. Її довжина становитиме 5200 мм, а маса – 3100 кг. Відомо, що обладнання включатиме систему напів автономного водіння.

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Новий Dongfeng Warrior M18 оснастять кількома електромоторами сумарною потужністю 1070 к. с. (800 кВт) і повним приводом. Електрокар зможе розганятися до 100 км/год за 5 с.

[ + – ] Силова установка Dongfeng Warrior M18 – її потужність перевищує 1000 к. с. Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик оснастять великою акумуляторною батареєю ємністю 140 кВт∙год. Очікуваний запас ходу — 500 км.

На першому етапі щорічно планують випускати по 20 тис. Dongfeng M18. У перспективі обсяги виробництва збільшать до 38 тис. електрокарів на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні надійде в продаж китайський клон Гелендвагена. Позашляховик буде недешевим.